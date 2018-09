Juncker naj bi "prezrl" pravno mnenje o arbitraži. Židan: "Dobro, da odhaja"

Iz Evropske komisije so spomnili, da so 4. julija o zadevi po ustni predstavitvi vodje pravne službe razpravljali evropski komisarji. Omenili so tudi junijske izjave govorca komisije Margaritisa Schinasa, ki je na novinarsko vprašanje, ali lahko potrdi neuradne informacije, da pravna služba komisije pritrjuje slovenskim stališčem o kršitvi evropskega prava zaradi nespoštovanja arbitražne sodbe, dejal, da notranjih dokumentov služb komisije, ki jih je veliko, ne komentira.

Schinas je takrat dodal, da ne bodo podali mnenja v povezavi s slovensko tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava, ki je posledica hrvaškega nespoštovanja arbitražne sodbe o meji med državama. Slovenija in Hrvaška naj poiščeta rešitev, komisija pa je še naprej pripravljena posredovati, se je glasilo sporočilo.

Cerar: Navedbe potrjujejo, da komisija ni opravila svoje vloge varuhinje pogodb EU

Novoimenovani zunanji minister Miro Cerar je medtem sporočil, da navedbe Spiegla potrjujejo njegovo oceno, da komisija ni opravila svoje vloge kot varuhinje pogodb EU. Zdaj morata državi uresničiti arbitražno razsodbo, meni.

Foto: STA

"Kot drugo pa lahko počakamo na razsodbo še enega sodišča. Če ne prej, bo takrat jasno, da neizvršitev odločbe s strani Hrvaške pomeni ne le kršitev mednarodnega prava, pač pa tudi pravnega reda EU. Sosednja Hrvaška bo takrat primorana pristopiti k implementaciji," je v sporočilu zapisal Cerar.

Pahor kritičen do Evropske komisije

Odzval se je tudi predsednik republike Borut Pahor, po njegovih besedah je Evropska komisija zamudila priložnost, ker ni prisluhnila stališču svoje pravne službe in dejala, da je treba tudi spoštovati dvostranske sporazume, ki so bili ratificirani in ki so z odločbo arbitražnega sporazuma določili meje. "To je bistvo mnenja, ki ga komisija zaradi političnih razlogov ni upoštevala," je dejal Pahor.

Kot je nadaljeval, je kritičen do takšnega odnosa Evropske komisije, saj tu ne gre samo za vprašanje nespoštovanja sporazuma o meji med Slovenijo in Hrvaško, ampak je to slabo sporočilo o nespoštovanju morebitnih doseženih sporazumov glede meja na Zahodnem Balkanu v prihodnosti.

Foto: STA

Šarec poudarja pomen vladine prava

Premier Marjan Šarec je v odzivu na poročanje nemškega tednika Spiegel dejal, da je treba spoštovati vladavino prava, kar je ugotovila tudi pravna služba v Bruslju, a se je komisija očitno odločila drugače. Dodal je, da je treba uveljaviti arbitražno razsodbo.

Evropska komisija je po njegovih besedah politično telo in ne sodišče, zato se lahko odloči, ali bo upoštevala mnenje pravne stroke. "Odločila se je, da bo ostala nevtralna, kar nas seveda takrat ni razveselilo, tudi danes nas še vedno ne vesli, saj je to napačno sporočilo," je dodal.

"Mi moramo vztrajati na vladavini prava," je Šarec še poudaril ob robu osrednje prireditve na spomin vrnitve Primorske k matični domovini v Komnu.

Po njegovih besedah je treba uveljaviti arbitražno razsodbo in spoštovati določbe sodišč. Čeprav v primeru arbitražne razsodbe ta po njegovem mnenju "ni bila tako ugodna za Slovenijo, kot je morda kdo mislil", jo je treba uveljaviti, ker je vladavina prava vedno na prvem mestu.

Na poročanje se je odzvala tudi novoimenovana državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu Dominika Švarc Pipan. "Ni čudno, da komisija mnenja ni želela obelodaniti niti posredovati Sloveniji. Sedaj pa bo res težko upravičiti nadaljnjo tišino in morebitno sprenevedanje," je tvitnila mednarodna pravnica.

Židan kritičen do Junckerjevega ravnanja

Predsednik državnega zbora Dejan Židan je bil danes kritičen do ravnanja predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja glede spora o meji med Slovenijo in Hrvaško. Po njegovi oceni bi lahko zaradi političnih kupčkanj ogrozil temelje Evropske unije.

Židan je spomnil, da v Sloveniji sedanja in prejšnja vlada nista desni ter da Evropsko komisijo obvladuje desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP).

"Evropska unija je nastala na spoštovanju pravnega reda, kar pomeni, da je treba pravne postulate in mednarodne sodbe v celoti spoštovati, saj to majhnim narodom daje neko varnost," je dejal v Komnu.

Nadaljeval je, da so že ves čas slutili, da je pravo na strani Slovenije. "Zaradi političnih kupčkanj, kar lahko ogrozi temelje Evropske unije, je Juncker ravnal napačno, zato je dobro, da odhaja," je dodal.

Kot je v petek na spletu objavil tednik Spiegel, je pravna služba Evropske komisije v mnenju z datumom 14. maj 2018 zapisala, da večina trditev, ki jih je v predlogu tožbe v skladu z 259. členom Pogodbe o EU predstavila Slovenija glede tega, da Hrvaška krši pravo EU, drži in da bi morala Evropska komisija v mnenju to podpreti.

Se je Juncker odločil pomagati Plenkoviću?

Juncker pa naj bi, tudi na prošnjo hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, nasvet lastne pravne službe ignoriral. Spiegel se sprašuje, ali je to storil tudi zato, da bi pomagal Plenkoviću, ki je član iste politične skupine kot Juncker.

Potem ko je Evropska komisija sredi junija po izteku trimesečnega roka sporočila, da ne bo podala mnenja glede slovenske tožbe proti Hrvaški v povezavi z njenim neizvajanjem arbitražne razsodbe o meji, je vlada pod vodstvom takratnega premierja Cerarja sklenila, da gre v tožbo sama.

Tako je Sodišču EU 13. julija predložila tožbo proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava, ki je posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Hrvaška vlada: Bruselj ravnal pravilno

Hrvaška vlada ne komentira internih dokumentov, ki ne predstavljajo uradne odločitve ali stališča Evropske komisije, so iz hrvaške vlade danes odgovorili na prošnjo STA za odziv na poročanje Spiegela. Kot so dodali, se je komisija pravilno odločila, da se ne vmešava v dvostranski spor o meji med Hrvaško in Slovenijo.

"Stališče vlade Republike Hrvaške je, da je potrebno, da Hrvaška in Slovenija kot dve prijateljski državi ter članici zveze Nato in Evropske unije, nadaljujeta dialog in uredita vprašanje meje v obojestransko zadovoljstvo in v dobrososedskemu duhu," so danes v Banskih dvorih še odgovorili na vprašanje STA.

Obenem so ponovili besede, ki jih je hrvaški premier Plenković zapisal v čestitki novemu slovenskemu kolegu Šarcu po izvolitvi nove vlade. Plenković je ponovil, da je potrebno nadaljevati dialog med Hrvaško in Slovenijo o vseh odprtih vprašanjih. Obenem je Šarca povabil na obisk na Hrvaško.