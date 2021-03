Na ministrstvu pojasnili, zakaj niso kupili dodatnih odmerkov Pfizerja in Moderne

Na ministrstvu za zdravje, ki ga vodi Janez Poklukar, so pojasnili, da dodatnih odmerkov cepiva Pfizerja in Moderne decembra lani niso naročili, ker je bila dobava predvidena šele v drugi polovici letošnjega leta.

Slovenija se za nakup opcijske ponudbe Pfizerja in BioNTecha ter Moderne decembra lani ni odločila, ker je bila dobava predvidena šele v drugi polovici letošnjega leta, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje. Ob tem so dodali, da je Slovenija izrazila interes za nabavo količin cepiv, kot ji pripadajo glede na delež prebivalstva. Do 15. marca je prejela 333 tisoč odmerkov cepiva.

Na ministrstvu za zdravje, ki ga vodi minister Janez Poklukar, so za STA pojasnili, da krovne pogodbe o predčasnem nakupu cepiv proti covid-19 v okviru skupnega javnega naročila na ravni EU s proizvajalci cepiv sklepa Evropska komisija v imenu držav članic EU. Države članice s proizvajalci cepiv, ki imajo sklenjene pogodbe z Evropsko komisijo, sklepajo le naročila o dobavah cepiv, ki so bila predhodno usklajena.

Države članice se lahko odločijo, ali želijo nabaviti cepivo določenega proizvajalca v količini, ki jim pripada glede na število prebivalcev, lahko pa nabavijo tudi več ali manj cepiva. Ker se cene med cepivi zelo razlikujejo, so se države članice različno odločale in te odločitve sporočale Evropski komisiji, ki je nato pripravila končni razdelilnik cepiv.

Cepiva niso naročili, ker bi bilo dobavljeno šele v drugi polovici leta

"Ko so se te odločitve sprejemale, se ni vedelo, katero cepivo bo na Evropski agenciji za zdravila pridobilo dovoljenje za promet, kar je pomenilo veliko negotovost. Zato je prevladalo stališče, da je najbolj varno, da izrazimo interes za nabavo vseh pogodbenih količin cepiv v deležih, kot nam glede na število prebivalcev pripada," so pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Slovenija se po njihovih besedah "ni odločila za nakup opcijske ponudbe BioNTech/Pfizer in Moderna zaradi njihove časovnice dobav, ki je bila predvidena šele v drugi polovici leta". "Dodatna naročila so bila obljubljena že v prvi polovici leta, zato je Slovenija naročila več teh cepiv, kot ji sicer pripada pro rata," so pojasnili na ministrstvu.

"V času, ko smo prejeli poziv za odločanje o sodelovanju pri nabavi opcijskih količin, smo pričakovali prihod šestkrat cenejšega cepiva AstraZeneca v bistveno večjih količinah," so pojasnili na ministrstvu za zdravje.

"V času, ko smo prejeli poziv za odločanje o sodelovanju pri nabavi opcijskih količin, smo pričakovali prihod šestkrat cenejšega cepiva AstraZeneca v bistveno večjih količinah. Ker je bilo vedno več indicev, da se to ne bo zgodilo, smo že v začetku januarja izrazili velik interes za nabavo dodatnih količin cepiv tako proizvajalca BioNTech in Pfizer kakor tudi Moderne," so pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Na ministrstvu so v pojasnilih za STA tudi navedli, da ima Slovenija glede na prikaz prerazporeditve odmerkov cepiva po državah članicah EU, ki je objavljen na spletni strani Vaccine Tracker, 18,8 odmerka cepiva na sto prebivalcev, kar je primerljivo z Avstrijo, Belgijo, Francijo, Nemčijo, Lihtenštajnom, Luksemburgom in Poljsko.

Koliko cepiva je Slovenija naročila pri posameznih proizvajalcih?

Z ministrstva so STA sporočili tudi podatke o naročenih in do zdaj dobavljenih cepivih. Pogodbo o dobavi cepiva proizvajalca AstraZeneca je ministrstvo za zdravje podpisalo 20. oktobra lani za 1.404.000 odmerkov. Do 15. marca pa je Slovenija prejela 88.800 odmerkov.

Prva pogodba s proizvajalcem BioNTech/Pfizer o pogodbeni dobavi cepiva je ministrstvo podpisalo 10. decembra lani za okvirno 924 tisoč odmerkov, drugo o dodatni dobavi za okvirno 913 tisoč odmerkov pa 4. marca letos. Tretja pogodba je še v postopku priprave na Evropski komisiji za okvirno 411 tisoč odmerkov. Okvirno skupno število odmerkov tega cepiva, ki jih bo Slovenija prejela v letošnjem letu, je 2.248.000. Do 15. marca je prejela 215.475 odmerkov.

Slovenija je do 15. marca prejela 215.475 odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha.

Prva pogodba o dobavi cepiva Moderne za okvirno 370 tisoč odmerkov je ministrstvo za zdravje podpisalo 21. decembra lani, drugo o dodatni dobavi za okvirno 901 tisoč odmerkov pa 17. marca letos. Skupno okvirno število odmerkov, ki jih bo Slovenija prejela v letošnjem letu, znaša 1.271.000. Do 15. marca pa je prejela 28.800 odmerkov tega cepiva.

Poleg tega je ministrstvo za zdravje 21. decembra lani podpisalo pogodbo o dobavi cepiva proizvajalca Janssen Pharmaceutica za okvirno 939 tisoč odmerkov. Prve količine naj bi zagotovili v drugi polovici aprila. Ministrstvo pa je 22. januarja letos podpisalo tudi pogodbo o dobavi cepiva proizvajalca CureVacAG, in sicer za okvirno 1.040.000 odmerkov. Ker ta proizvajalec še ni pridobil dovoljenja za promet Evropske agencije za zdravila, datum prve dobave še ni znan.