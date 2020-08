Na ljubljansko letališče se je do zdaj vrnilo devet prevoznikov

Na ljubljansko letališče se je po ponovni vzpostavitvi delovanja vrnilo devet letalskih prevoznikov. Fraport Slovenija upa na čimprejšnjo vzpostavitev poletov še nekaj prevoznikov, ki so svoj prihod napovedali do konca poletja. Jasno pa je že, da se nekateri prevozniki v poletnem voznem redu še ne bodo vrnili, Finnair se vrača šele prihodnje leto.

Epidemija covid-19 je ohromila potniški promet, vendar pa se letalske povezave znova vzpostavljajo. "Na Brniku je promet vedno bolj živahen, saj se letalski prevozniki postopoma vračajo. Datumi obnovitve poletov in obseg letenja so v veliki meri odvisni od sproščanja omejitev pri prehodih meja in drugih restriktivnih ukrepov v posameznih državah, pa tudi od okrevanja povpraševanja po letih," so po pisanju STA zapisali v Fraportu Slovenija.

Kam lahko trenutno letite iz Ljubljane

Z ljubljanskega letališča trenutno Air Serbia štirikrat tedensko leti v Beograd, Montenegro Airlines enkrat tedensko v Podgorico, Lufthansa dvanajstkrat tedensko v Frankfurt, Wizzair dvakrat tedensko na bruseljski Charleroi, Transavia pa dvakrat tedensko v Amsterdam. Air France dnevno leti v Pariz, Turkish Airlines trikrat tedensko v Istanbul, Easyjet enkrat tedensko v Berlin in s septembrom dvakrat tedensko v London, LOT Polish Airlines pa štirikrat tedensko v Varšavo, navaja STA.

Upajo, da se kmalu vrnejo tudi drugi prevozniki

Upajo tudi na čimprejšnjo vzpostavitev poletov prevoznikov, ki so letenje napovedali še do konca poletne sezone, in sicer Aeroflot v Moskvo, Brussels Airlines v Bruselj in eden od izraelskih prevoznikov v Tel Aviv. "Dobrodošla sprememba je pri povezavi v Frankfurt, še posebej za poslovne potnike, saj prevoznik z letalom na ljubljanskem letališču prenoči in opravlja jutranji polet v Nemčijo ob sedmi uri zjutraj," so poudarili.

Finnair se bo na ljubljansko letališče vrnil v poletni sezoni 2021. Glede na trenutne napovedi kaže, da v letošnjem poletnem voznem redu poletov v londonski Luton in Stansted ne bo vzpostavil Easyjet, prav tako ne Lufthansa v München, Swiss v Zürich, Iberia v Madrid, British Airways na londonski Heathrow in Windrose v Kijev, navaja STA.

Čarterski poleti z ljubljanskega letališča so trenutno na voljo za grške otoke, potniki pa lahko potujejo z agencijami Palma, Kompas, Relax in Intelekta. "Vsem, ki bi morali v naslednjih dneh potovati prek ljubljanskega letališča, svetujemo, da se o statusu leta ali podrobnejših informacijah pozanimajo pri letalskem prevozniku ali na prodajnem mestu, kjer so kupili letalske vozovnice," so pozvali.