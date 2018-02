Na ljubljanskih cestah vlada kaos, za meščane znova brezplačna sol #video #foto

Ekipe zimske službe na območju Ljubljane, kjer do 15.30 zapadlo okoli 20 centimetrov snega, so ob 18. uri so ponovile akcijo pluženja in posipanja cest.

Čiščenje površin za pešce se bo v prestolnici predvidoma končalo ob 20. uri, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Meščani Ljubljane pa lahko na sedežu KPL brezplačno prevzamejo 15 kilogramov soli za posipanje.

Sol lahko prevzamejo od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro, ob nedeljah pa med 7. in 13. uro. Ob prevzemu soli se morajo izkazati z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so meščani Mestne občine Ljubljana, in s seboj prinesti ustrezno posodo za prenos soli.

Zamude avtobusov

Močno sneženje povzroča nemalo težav tudi v prestolnici. Ljubljanski potniški promet (LPP) je ohromljen, saj zaradi zasneženih cest nastajajo številne zamude avtobusov. Ti so imeli okoli 11. ure desetminutne zamude, dve uri kasneje pa so zamujali od 20 minut do pol ure, nam je pojasnil vodja prometnega sektorja LPP Damjan Kregar. "Ker še vedno sneži in se bliža popoldanska konica, bo lahko stanje le še slabše," je dejal Kregar.

V času popoldanske prometne konice, ko so v obtoku praktično vsi razpoložljivi avtobusi, pa to povzroča še dodatno gnečo.

Sneg povzroča hude težave v prometu #foto #video

[video: 67844 / ]

Video: Planet TV

Številke avtobusnih linij se ne vidijo

Bralka nas je opozorila, da zasnežene številke linij na avtobusnih prikazovalnikih ustvarjajo dodatne zamude. Potniki namreč ne vedo, na katero linijo vstopajo, zato pred vstopom o številki linije sprašujejo voznike avtobusov. S tem ustvarjajo nepotrebno gnečo in zamude.

Foto: Bralka Kregar pojasnjuje, da vozniki prikazovalnike na končnih postajališčih ročno očistijo, med vožnjo pa tega seveda ne morejo. "Če avtobus ob močnem sneženju stoji v zastoju in zasnežen pripelje do končnega postajališča, ne moremo veliko narediti," še pravi Kregar.

Čakati je potrebno tudi na taksi

Zaradi prometnega kaosa v prestolnici je potrebno dlje kot sicer čakati tudi na prihod taksija. V ljubljanski najstarejši taksi službi, Taxi društvu Ljubljana, je potrebno na prostega taksista čakati do pol ure. Odvisno, kam ga naročite.