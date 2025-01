Na kranjskem okrožnem sodišču je bil danes razpisan predobravnavni narok za Andraža Skrinjarja in Davida Trivića, ki sta obtožena, da sta junija lani v Kranju na grozovit in zahrbten način iz koristoljubja umorila svojega znanca ter njegovo truplo odvrgla na Jelovici. Skrinjar krivde ni priznal, Trivić pa se bo o njej izrekel prihodnji teden.

Danes je zaradi odsotnosti Trivićeve zagovornice potekal obravnavni narok le za 27-letnega Andraža Skrinjarja z Bleda. Tožilka Nadja Gasser mu očita storitev kaznivega dejanja umora, in sicer da je v sostorilstvu s soobtoženim Davidom Trivićem 7. junija lani v delavnici gospodarskega poslopja v Stražišču na zahrbten in grozovit način ter iz koristoljubja umoril 58-letnega Milana Seršena oziroma je njegov umor dopustil in z njim soglašal.

Kot je navedla tožilka, sta obdolžena, ki sta bila nekdanja Seršenova sodelavca, zlorabila njegovo zaupanje. Trivić, ki je Seršenu dolgoval nekaj več kot 14 tisoč evrov, se je z njim po telefonu dogovoril, da se bo oglasil pri njem in da se bosta pogovorila o vrnitvi dolga. K oškodovancu je prišel s Skrinjarjem, skupaj so pili in se pogovarjali.

Pri tem sta obdolžena po navedbah tožilstva čakala, da bo Seršen dovolj opit, da se ne bo mogel braniti, nato sta ga, ko jima je obrnil hrbet, napadla. Eden od njiju ga je najmanj desetkrat udaril po glavi s kladivom, ga nato z olfa nožem porezal po vratu in mu na glavo dal polivinilasto vrečko ter jo zavezal, tako da se je Seršen zadušil. Nato sta ga dala v prtljažnik in njegovo truplo odpeljala ter ga odvrgla v gozdu na Jelovici.

Grozi jima najmanj 15 let zapora

Kot je v predstavitvi obtožnice dejala tožilka, je bil motiv za umor pridobitev materialne koristi. Triviću namreč tako ne bi bilo treba vrniti dolga. Želela sta si prilastiti tudi večje količine denarja, za katerega sta vedela, da ga ima Seršen. Po umoru sta tako pri njem iskala denar in vrednejše predmete ter si iz njegove denarnice prilastila 500 evrov in si jih razdelila, je navedla Gasser.

Kaznovalnega predloga za Skrinjarja v primeru današnjega priznanja krivde ni podala, obdolženima pa za očitano kaznivo dejanje grozi najmanj 15 let zapora. Skrinjar, ki se je predobravnavnega naroka zaradi kadrovskih težav pravosodnih policistov udeležil prek videopovezave, krivde ni priznal.

Njegov zagovornik po uradni dolžnosti Željko Batinič je nanizal dokazne predloge, ki naj se izvedejo na glavni obravnavi. Predlagal je zaslišanje sodnega izvedenca psihiatrične stroke, saj se obdolženi ne strinja z mnenjem o svojem psihičnem stanju, prav tako je predlagal postavitev novega izvedenca.

Predlagal je tudi zaslišanje vrste prič, med njimi tudi takšnih, ki bi spregovorili o obdolženčevem odnosu do dela, sodelavcev in prijateljev. Ob tem je podal vrsto listinskih dokazov, ki potrjujejo obdolženčeva usposabljanja na področjih zaščite in reševanja ter pričajo o njegovi želji po izpopolnjevanju. Tožilka je ocenila, da so omenjeni dokumenti za sojenje nepomembni, lahko pa jih obdolženi uporabi pri iskanju zaposlitve.

Datum začetka glavne obravnave bo sodnica Nina Prosen določila, ko bo predvidoma prihodnji teden opravljen še predobravnavni narok za Trivića. Sodnica dopušča izvedbo predobravnavnih narokov prek videopovezave, za glavno obravnavo pa bo vztrajala, da bosta obdolžena prisotna na sodišču in naroka ne bo izvedla, če ju pravosodni policisti ne bodo mogli pripeljati iz pripora.

Obdolžena sta v priporu od 11. junija lani. Policija ju je odkrila po tistem, ko je začela iskati pogrešanega Seršena in odkrila sledi, da bi bil lahko žrtev kaznivega dejanja. Po večdnevni preiskavi so izsledili in prijeli oba osumljenca ter našli truplo.