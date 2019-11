Janša v Zagrebu na kongresu EPP pozval k pridružitvi Hrvaške schengnu

Predsednik največje slovenske opozicijske stranke Janez Janša, ki je nastopil drugi dan kongresa največje evropske politične družine, je poudaril, da se je treba izogniti dvojnim standardom in izpolniti obljube, posebej tiste, za katere je potrebna zgolj politična volja.

"Izpolnimo naše obljube in odprimo pogajanja s Severno Makedonijo. Bolgarija, Romunija in Hrvaška so izpolnile kriterije za članstvo v schengenskem območju. Spustimo jih v območje, varnost celotne EU se bo okrepila," je dejal Janša, ki je govoril v angleškem jeziku. Predsednik SDS je zaželel srečo ter uspeh hrvaški vladi in premierju Andreju Plenkoviću pri vodenju Sveta EU v prvi polovici prihodnjega leta.

Izrekel podporo Tusku in von der Leynovi

Dejal je, da je EU pred enimi najresnejših izzivov v svoji zgodovini ter da potrebuje močne in stabilne države članice. Spomnil je, da ima skoraj polovica članic manjšinske ali tehnične vlade. V nekaterih državah so na oblasti koalicije volilnih poražencev, v drugih pa razpadajo velike koalicije, je dejal ter opozoril, da so za upravljanje nove politične realnosti nujni nova politična orodja in koncepti.

Izrekel je podporo novemu predsedniku EPP Donaldu Tusku in novi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen pri izvajanju načrtovanih strateških programov za reševanje izzivov, kot sta demografija in digitalna Evropa. Menil je, da je ohranitev evropskega načina življenja predpogoj za vse preostalo.

Predsednica Evropske komisije von der Leynova in predsednik EPP Donald Tusk Foto: Reuters

Tusk je pred začetkom današnjega plenarnega zasedanja na novinarski konferenci zavrnil možnost, da bi v EPP sprejeli politično stranko Liga, ki jo vodi italijanski desničarski politik Matteo Salvini.

Napovedal je tudi, da bodo konec januarja 2020 odločili o usodi svoje madžarske članice, stranke Fidesz, ki jo je EPP suspendirala marca letos zaradi kršenja evropskih standardov. Zaradi tega na zagrebški kongres niso povabili dolgoletnega predsednika Fidesza in madžarskega premierja Viktorja Orbana. Janša je sicer v sredo za slovenske medije v Zagrebu izrazil prepričanje, da bo Fidesz obdržal članstvo v EPP.

Hrvaška si bo prizadevala za močnejšo EU

Predsednik hrvaškega parlamenta in generalni sekretar HDZ Gordan Jandroković je danes v uvodnem nastopu na kongresu napovedal, da si bo Hrvaška med predsedovanjem prizadevala za še močnejšo EU, zavzel se je za to, da se prisluhne predlogom državljanov, da bi okrepili zaupanje v demokratične institucije.

Foto: Reuters

Potem ko so v sredo dozdajšnjega prvega moža Evropskega sveta Tuska potrdili za novega predsednika EPP, bodo danes potekale volitve več podpredsednikov in tudi generalnega sekretarja stranke. Med kandidati ni slovenskih članov EPP. Poleg SDS sta del te evropske družine tudi stranki NSi in SLS.

V SLS kot enega največjih izzivov Tuska in celotne EPP v naslednjem mandatnem obdobju vidijo vprašanje "odločne opredelitve do zaščite Evrope pred rušilci evropske kulture in civilizacije, ki prihajajo v EU pretežno kot islamski skrajneži". SLS bo še naprej glede teh vprašanj zastopala jasna in odločna stališča, so sporočili. EPP je bila ustanovljena leta 1976. Združuje evropske desnosredinske politične stranke, večinoma demokrščanske in konservativne usmeritve.