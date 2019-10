Na Južnem Tirolskem zaradi bombe evakuirali 4000 ljudi

Oblasti so preventivno začasno ustavile avtobusni in železniški promet skozi mesto.

Oblasti so preventivno začasno ustavile avtobusni in železniški promet skozi mesto. Foto: Reuters

Zgodnje nedeljsko jutro v Bolzanu/Boznu, glavnem mestu italijanske pokrajine Južna Tirolska, je zmotil nepričakovan dogodek. Med deli na trgu Verdi v središču mesta so naleteli na 225 kilogramov težko bombo iz druge svetovne vojne. Zaradi tega so evakuirali skoraj 4000 bližnjih prebivalcev, še dodatnih 61.000 jih več ur ni smelo zapuščati domov.

Ko so delavci ob 6.30 zjutraj med obnovitvenimi deli na omenjenem trgu naleteli na veliko neeksplodirano eksplozivno telo iz zadnje svetovne morije, so lokalne oblasti evakuirale 3929 prebivalcev v polmeru 500 metrov od najdišča. Še 61.000 meščanov, ki živijo nekoliko bolj stran od trga Verdi, pa nekaj ur ni smelo zapuščati domov.

Poleg tega so oblasti preventivno začasno ustavile avtobusni in železniški promet skozi mesto. Zaprle so tudi prometno brennersko avtocesto mimo glavnega mesta te večinsko nemško govoreče italijanske pokrajine. Zaradi tega je severno in južno od mesta prišlo tudi do zastojev, ki pa zaradi redkejšega nedeljskega prometa niso bili preveliki.

Deaktivacija bombe je trajala dve uri

Sama deaktivacija bombe je trajala dve uri in se je uspešno zaključila nekaj pred poldnevom. Življenje se je nato lahko vrnilo v normalne tirnice.

Bolzano/Bozen, danes eno najbogatejših italijanskih mest s slikovitim in turistično obiskanim starim jedrom s tipično tirolsko arhitekturo, je v drugi svetovni vojni doživel 13 bombnih napadov, več kot polovica vseh stavb v mestu je bila takrat poškodovanih.