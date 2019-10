Na avstrijskem Koroškem mož z bombo nad bivšo ženo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na avstrijskem Koroškem je bila v torek v eksploziji doma narejene bombe huje ranjena 27-letnica. Kot je sporočila policija, ji jo je podstavil njen 28-letni nekdanji mož. Prijeli so še njegovega prijatelja, ki mu je pomagal. Oba sta dejanje že priznala.

Mati treh otrok je ob eksploziji utrpela hude poškodbe in opekline. V bolnišnici v Gradcu so jo že dvakrat operirali. Naj bi bila sicer izven smrtne nevarnosti, je pa v umetni komi in na intenzivni negi.

Napadalca sta v torek nekaj pred 8. uro paket dostavila pred vhod večstanovanjske hiše v kraju Guttaring severno od Celovca. Pozvonila sta pri žrtvi in ko je ta odprla vrata, je njen bivši mož sprožil eksplozivno napravo. Nato sta napadalca pobegnila s kraja dogodka.

Policija je nekdanjega moža žrtve prijela še isti dan, njegovega pomočnika pa danes.

Oba naj bi napad načrtovala že dlje časa. Navodila za sestavo bombe sta našla na internetu. Poleti sta v gozdu opravila tudi poskusno eksplozijo. 29-letnik naj bi bil sicer prostovoljni vojak, 28-letnik pa nekdanji vojak. Tožilstvo je proti njima sprožilo preiskavo poskusa umora.