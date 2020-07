Na hrvaški avtocesti zgorel avtomobil slovenske družine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na avtocesti Zagreb–Split je okoli 18. ure zagorel avtomobil BMW X5 slovenskih registrskih oznak. Po navedbah očividcev je ogenj izbruhnil v sprednjem delu avtomobila in se hitro razširil na vse vozilo. Čeprav je lastnik z družino poskušal požar pogasiti, so bili pri tem neuspešni. Avtomobil starejšega letnika je v desetih minutah popolnoma zgorel, še preden so prispeli gasilci.

U deset minuta izgorio BMW: Nismo smjeli prići, pucalo je svehttps://t.co/TVPro7rTNG pic.twitter.com/r1kq94KytV — 24sata (@24sata_HR) July 28, 2020

Po navedbah ene izmed prič, ki jo navajajo hrvaški mediji, se je verjetno vnela električna napeljava.

Policija je za spletni časopis 24sata.hr pojasnila, da so trije slovenski potniki pravočasno zapustili goreči avtomobil, zato nihče izmed njih ni poškodovan. Avtocesta je bila zaradi gašenja in odstranjevanja avtomobila nekaj časa v obe smeri zaprta.