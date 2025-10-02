Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
2. 10. 2025,
16.15

Osveženo pred

21 minut

smrt policija Policijska uprava Murska Sobota

Četrtek, 2. 10. 2025, 16.15

21 minut

Na Goričkem našli mrtvega moškega in žensko

Avtor:
R. K.

slovenska policija | Foto STA

Foto: STA

V naselju Martinje na Goričkem so našli mrtvega moškega in žensko, poroča Sobotainfo.

Na Policijski upravi Murska Sobota so za omenjeni medij potrdili, da vzrok smrti še preiskujejo.

Po neuradnih informacijah so moškega in žensko našli v vinski kleti, zato obstaja možnost, da sta umrla zaradi zastrupitve s plinom, poroča Sobotainfo.

Pri vrenju mošta namreč nastaja ogljikov dioksid, ki ob slabem prezračevalnem sistemu lahko iz prostora izrine kisik. Ob nepopolnem izgorevanju goriv pa nastaja ogljikov monoksid. Oba plina sta brez vonja in barve ter sta za človeka nevarna. 

smrt policija Policijska uprava Murska Sobota
