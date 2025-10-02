Na Goričkem našli mrtvega moškega in žensko

V naselju Martinje na Goričkem so našli mrtvega moškega in žensko, poroča Sobotainfo.

Na Policijski upravi Murska Sobota so za omenjeni medij potrdili, da vzrok smrti še preiskujejo.

Po neuradnih informacijah so moškega in žensko našli v vinski kleti, zato obstaja možnost, da sta umrla zaradi zastrupitve s plinom, poroča Sobotainfo.

Pri vrenju mošta namreč nastaja ogljikov dioksid, ki ob slabem prezračevalnem sistemu lahko iz prostora izrine kisik. Ob nepopolnem izgorevanju goriv pa nastaja ogljikov monoksid. Oba plina sta brez vonja in barve ter sta za človeka nevarna.