Umrl je slovenski diplomat v Palestini Vojko Kuzma

Umrl je vodja slovenskega urada v Ramali Vojko Kuzma, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). Urad je vodil šesto leto, v svoji karieri pa je zasedal več diplomatskih položajev.

Kuzma je bil rojen leta 1960 v Mariboru, diplomiral je na fakulteti za družbene vede v Ljubljani (FDV). Pripravništvo je leta 1987 začel na upravi Mestne občine Maribor, nato pa ga je karierna pot zanesla v Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na FDV ter v Center za strateške študije na ministrstvu za obrambo.

Leta 1992 se je zaposlil na ministrstvu za zunanje zadeve, tri leta kasneje pa je bil imenovan za sekretarja odbora za obrambo v državnem zboru. Leta 1997 se je vrnil na ministrstvo za zunanje zadeve in se posvetil tako domači kot tuji diplomatski službi.

Preden je leta 2019 postal vodja urada v Ramali, je Kuzma v tujini zasedal več diplomatskih položajev. Med drugim je zasedal položaj namestnika veleposlanika v Sarajevu, delal pa je tudi na slovenskem veleposlaništvu v Pragi in kot začasni odpravnik poslov na slovenskem veleposlaništvu v Helsinkih.

Od junija 2019 je bil vodja Urada Republike Slovenije v Ramali, ki ga je vlada januarja 2014 vzpostavila iz predstavniške pisarne pri palestinski upravi. Urad ima po navedbah vlade neprecenljivo vlogo pri ugotavljanju dejanskega stanja na terenu, pospeševanju sodelovanja Slovenije s Palestino, izvedbi bilateralnih, predvsem humanitarnih projektov, aktivnem sooblikovanju politike EU in krepitvi odnosov na področju izobraževanja.

Kot diplomat v Palestini je od blizu spremljal katastrofalne razmere, poudarjal je vrednost življenja in miru. "Če pomagamo samo enemu, nismo rešili sveta, se je pa zanj spremenil ves svet," je spomladi dejal Kuzma ob koncu pogovora za N1.