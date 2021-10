Na finančni upravi zasegli 4128 litrov piva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ni grešni kozel, je pa očitno kozel, vreden greha," so danes na svojem profilu na Twitterju zapisali na Finančni upravi Republike Slovenije. Zasegli so namreč 4128 litrov piva znamke Kozel.

Na Finančni upravi RS so zasegli 4128 litrov piva znamke Kozel, ki je v Slovenijo prišel po nezakoniti poti. "Ugotovili smo, da je bilo pivo uvoženo in se je prodajalo prek spleta brez plačila predpisanih dajatev." Ekipo so pohvalili za uspešno izpeljan "lov na zaklad".