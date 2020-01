Na FDV odstranili prve pisuarje: za zdaj imajo štiri skupna stranišča #video

Ločena stranišča za ženske in moške so očitno zgodovina – vsaj na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer so zdaj štiri stranišča namenjena vsakomur. V dokaz enakopravnosti med spoloma so namreč celo odstranili pisoarje.

Zamisel o straniščih, ki so spolno nevtralna, je spodbudila skupina študentk, ki je projekt zastavila pri enem od predmetov sredi leta 2018. Vodstvo fakultete jih je pri tem podprlo. Potezo, ki je razburkala del javnosti, pa opravičujejo z dejstvom, da se velik del populacije med 18. in 35. letom več ne želi spolno identificirati in da so zgolj šli v korak s časom.

V službi se je bala iti na stranišče

"Doma nimamo ločenih stranišč. Vsi uriniramo v isto stranišče in to ni nikakršna težava. Torej res ne razumem, zakaj bi bila težava na javnih straniščih," je pojasnila Lea Aymard, transženska, mamica in aktivistka iz zavoda TransAkcija.

Lea Aymard Foto: Siol.net Francozinja Aymardova se je pred selitvijo v Slovenijo identificirala kot moški, med tranzicijo pa je bila večkrat žrtev nasilja. Kot je pojasnila, se ni počutila varno. "V službi je bilo zame nevarno iti na stranišče, ker bi nekako potrdilo mojo spolno identiteto, in sem se raje zadržala ali pa sem se spraševala, kje je varno hoditi na stranišče," je pojasnila za oddajo Planet 18.

Prav zaradi zgodb, kot je Leina, se je fakulteta za družbene vede odločila, da z uvedbo spolno nevtralnih stranišč ponudi varen prostor vsem.

Na fakulteti za vključujočo družbo

Monika Kalin Golob, dekanja FDV. Foto: Siol.net "Na fakulteti za družbene vede želimo graditi vključujočo družbo," je pojasnila Monika Kalin Golob, dekanja fakultete, in dodala, da živimo v 21. stoletju in da so osebe, ki se ne počutijo takšne, kot so se rodile. "Imamo ogromno transoseb, ki se predvsem v straniščih počutijo ogrožene. Ljudje jih napadajo, ker jih vidijo kot drugačne. In priznati, da takšni ljudje obstajajo, jim ponuditi prostor, kjer se počutijo varne, je še najmanj, kar lahko storimo v tej družbi," je še pojasnila Kalin Golobova.

Javnost pa je ob tem razklana. Od vprašanj "Peexit: zakaj so odmontirali pisoarje?" in zakaj so pisoarji diskriminatorni do komentarjev "Moške so najprej črtali s semaforjev, poklicne vojake odpoklicali z njihovega terena, zdaj so nam vzeli še pisoarje".

"Preprosto ni bilo mogoče zagotoviti, da ne bi, ko stopite iz kabine, ogrozili intimnega prostora tistega, ki uporablja pisoar. Ni šlo drugače, želeli smo zagotoviti dobro počutje vseh, zato so zdaj tam na voljo samo kabine, prej sta bila tam še dva pisoarja," je še razložila dekanja.

Novih oznak uniseks študenti večinoma niso niti opazili

Študenti fakultete odločitev večinoma pozdravljajo. "Že na naši šoli smo imeli stranišča, ki so bila za oba spola, navajen sem takega načina," je dejal eden izmed študentov. Druga študentka je nekoliko drugačnega mnenja. "Stranišča so ločena iz praktičnih razlogov. Ne zato, da ne bi spoštovali enega ali drugega spola, ampak so ločena zato, ker ženske porabimo na stranišču več časa kot moški, uporabljamo jih še za marsikaj drugega, se ličimo, si urejamo pričeske, iz menstrualnih razlogov tam preživljamo več časa," je pojasnila.

Tiva Vlaj, članica uredništva spletnega portala Spol.si. Foto: Siol.net Mnenja o tem, kaj nas ločuje, so različna. "Ali na stranišču sedim ali ob njem sedim, še zmeraj ne opredeljuje, ali sem moški ali ženska. Kdo stoji ali sedi v sosednji kabini, tudi ne opredeljuje mojega spola, zato se mi tovrstni argumenti ne zdijo ustrezni," pa pravi Tiva Vlaj, članica uredništva spletnega portala Spol.si.

Če želimo biti vključujoči in progresivni, moramo iti v pravo smer, da čim več ljudem omogočimo udobno počutje, zato tudi na Inštitutu za proučevanje enakosti spolov podpirajo binarna stranišča. "Enakopravnost je nekaj, kar se uzakoni. Enakost ni istost, nismo vsi isti. Enakost pomeni dostop do enakih možnosti in zagotovo je to za osebe, ki to potrebujejo, korak naprej," je pojasnila Nina Pejič, direktorica Inštituta za proučevanje enakosti spolov.

S potezo fakultete za družbene vede bo nasilja nad transosebami vsaj za odtenek manj, vse, ki jih moti uvedba tovrstnih stranišč, pa na fakulteti opozarjajo, da imajo še vedno na voljo tudi tradicionalna, klasična, spolno ločena stranišča.