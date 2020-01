Novi davek na nakup vozila: cena bo odvisna od njegovega ogljičnega odtisa #video

V smer varovanja okolja gre tudi predlagani nov, višji davek na avtomobile. Osnova ne bo več vrednost vozila, ampak njegovi ogljični odtis – koliko ogljikovega dioksida gre v zrak, vrsta goriva, moč motorja, emisijski standard. Največ se bodo podražili najbolj prodajani avtomobili nižjega in srednjega ranga, ki so okoljsko povprečni. Novi DMV, ki je sestavni del DDV, bi začel veljati prihodnje leto. V blagajno naj bi se nateklo skoraj za polovico več kot do zdaj. In kaj to pomeni za prodajo in prenovo avtoparka?

Pri nakupu novega vozila ne bo več bistvena nabavna cena, ampak prijaznost do okolja. Davek po novem bo najbolj odvisen od izpustov in moči motorja. Kot pojasnjuje Petra Braus, generalna direktorica direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov z ministrstva za finance, je poglavitni razlog za poseg v zakon davka na motorna vozila nova metoda merjenja izpusta CO2, ki se bo uveljavila 1. januarja prihodnje leto.

Podražitev tudi za najbolj prodajan slovenski avto leta

Če bo predlog sprejet, na ministrstvu za finance predvidevajo dodatnih vsaj 15 milijonov evrov prihodka, kar bi pridobili na najbolj prodajanih vozilih. Kot poudarja Slavko Ažman, vodja delovne skupine za davke pri Sekciji za osebna motorna vozila TZS, gre predvsem za vozila nižjega in srednjega razreda. "Tukaj govorimo nekje o povprečju od 100 od 400 evrov pri teh vozilih," je dejal.

Foto: Gregor Pavšič

Po novem bi podražitev doletela tudi najbolj prodajan slovenski avto leta, renault clio, zato v Renaultu računajo, da se bo država še malce omehčala. "Lahko da bo upadla prodaja novih vozil, čeprav menim, da se vozni park v sami meri ne bo veliko spreminjal in da prodaja ne bo drastična, bo pa zagotovo sprememba v samih motorjih oziroma v izboru vozil, ki jih bodo stranke kupovale. Se pravi, da se bodo verjetno iz vozil, ki imajo višji izpust CO2, preusmerile na vozila, ki imajo nižji izpust," pa poudarja Jurij Kern, vodja prodaje novih vozil v salonu avtohiše Real.

Za Renault je podražitev krivična, ker bo doletela tudi električna vozila

"Kot vemo, ima država do leta 2030 zelo ambiciozne načrte, kako občutno zmanjšati emisije CO2 v prometu, in prav električni avtomobili naj bi tu predstavljali levji delež tistega zniževanja. Že zdaj seveda to zaradi sodobnih tehnologij in baterij niso poceni avtomobili in če se bodo še podražili, potem bomo te cilje še bolj umaknili v prihodnost," pa razlaga Rok Istenič, vodja odnosov z javnostmi pri Renault Nissan Slovenija.

Foto: Reuters

Na finančnem ministrstvu višje davke za električne avtomobile argumentirajo s subvencijami pri nakupu, hkrati pa pravijo, da tudi proizvodnja elektrike še vedno predstavlja obremenitev za okolje. Sicer pa je struktura slovenskega voznega parka relativno slaba, Ažman dodaja, da je njegova prenova v interesu vseh, a da novi zakon k temu ne bo preveč prispeval.

"Ponovno apeliramo na ministrstvo za finance, naj premisli o proračunski nevtralnosti zakona," še poudarja Anžman. Do sredine februarja je čas za pripombe, sicer novi davki začnejo veljati prvega januarja 2021.