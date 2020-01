Naprodaj BMW, v katerem so ustrelili Tupaca Shakurja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni splet je v zadnjih dneh zopet završal, saj podjetje v Las Vegasu za 1,75 milijona dolarjev (1,58 milijona evrov) prodaja BMW serije 7, v katerem so leta 1996 ustrelili raperja Tupaca Shakurja.

Strelne luknje in poškodbe so odstranili

Obnovljeni BMW ima tako odstranjene strelne luknje in je bil pred kratkim znova pobarvan ter je v enakem stanju kot pred streljanjem. Prodajalec ima vse potrebne dokaze, da lahko dokaže pristnost enega najbolj zaželenih zbirateljskih kosov glede raperja Tupaca Shakurja. Foto: Celebrity cars Las Vegas Serijo 7 iz leta 1996 je imela v najemu glasbena založba Death Row Records, 7. septembra ob 23.15 po njihovem času pa je za volanom sedel lastnik Suge Knight. S Tupacom Shakurjem sta se vračala z boksarskega dvoboja med Mikom Tysonomom in Bruceom Seldonom, ki je potekal v Las Vegasu. Tupac je bil ustreljen šestkrat in je čez šest dni umrl v bolnišnici.

Čeprav so bile vse strelne luknje odstranjene in na avto nameščena enaka platišča kot v času streljanja, prodajalec s papirji zagotavlja, da gre za slavni avtomobil. Zanj želijo 1,58 milijona evrov. Vsak, ki želi oddati nižjo ponudbo, mora podjetju plačati 18 tisoč dolarjev ter podpisati pogodbo o zaupnosti. V primeru, da ponudite premajhen znesek, vam ta denar seveda tudi vrnejo.

Avtomobil so obnovili, odstranili strelne luknje in popravili poškodbe notranjosti. Foto: Celebrity cars Las Vegas

Foto: Celebrity cars Las Vegas