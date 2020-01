Četrto leto zapored: Mercedes ugnal BMW in Audi

Skupna prodaja sicer predstavlja le enega izmed zornih kotov posameznih avtomobilskih znamk, saj je za vse prav tako (če ne še bolj) pomemben podatek o končnem dobičku od prodaje. To je še pomembneje v tem obdobju, ko so za proizvajalce neizbežni visoki stroški z razvojem novih tehnologij, samodejne vožnje in elektrificiranih pogonov.

Audi je lani v Slovenijo pripeljal prenovljeni A4, letos pa čakajo predvsem novo generacijo modela A3. Foto: Gregor Pavšič Vse tri glavne nemške znamke z rahlo rastjo prodaje

Mercedes-Benz je pretekli teden razkril, da so njihovi trgovci lani prodali 2,34 milijona avtomobilov in tako prodajo povečali za 1,8 odstotka. BMW je prodajo v primerjavi z letom 2018 sicer povečal za cela dva odstotka, vseeno pa ni ujel tekmecev iz Stuttgarta. Pri BMW so prodali 2,17 milijona novih avtomobilov.

Tretje mesto na premijskem trgu je zavzel Audi s prodanimi 1,85 milijona avtomobilov, kar je zanje prav tako pomenilo 1,8-odstotno rast prodaje.

Vse tri nemške znamke so skupno torej prodale 6,36 milijona novih avtomobilov.

Pri Mercedes-Benzu so izpostavili rekordno prodajo v Nemčiji, na Kitajskem in v ZDA. Na Kitajskem so dosegli celo več kot šestodstotno rast prodaje in vsak mesec našli kar 600 kupcev prestižnega razreda S v različici maybach.

