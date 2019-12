Ljubljanska ekonomska fakulteta med najboljšimi v Evropi

Britanski poslovni časnik Financial Times (FT) je ljubljansko ekonomsko fakulteto že drugo leto zapored uvrstil med 95 najboljših poslovno-ekonomskih šol v Evropi. Na fakulteti poudarjajo, da gre za novo potrditev rezultatov trdega dela in novo priznanje kakovosti ustanove v mednarodnem okolju.

FT je ljubljansko ekonomsko fakulteto med 95 najboljših poslovno-ekonomskih šol v Evropi prvič uvrstil lani, na fakulteti pa so takrat poudarili, da je ta mednarodno vplivni londonski poslovni časnik Slovenijo s tem postavil na zemljevid najbolj kakovostnega poslovnega izobraževanja.

Potrditev rezultatov trdega dela in pripadnosti

Ob letošnji vnovični uvrstitvi fakultete na lestvico so medtem v tej članici Univerze v Ljubljani zapisali, da to pomeni še eno potrditev rezultatov trdega dela in pripadnosti zaposlenih in študentov na fakulteti ter hkrati vnovično priznanje njene kakovosti v mednarodnem okolju.

Pomen te uvrstitve po njihovih navedbah posebej potrjuje dejstvo, da sta pogoja za uvrstitev na lestvico vsaj ena od dveh najuglednejših mednarodnih akreditacij poslovne šole, AACSB ali EQUIS, in uvrstitev programa International Master in Business na FT lestvico najboljših poslovnih programov. Ekonomska fakulteta ima obe navedeni akreditaciji, poleg njiju pa tudi akreditacijo AMBA, ki potrjuje kakovost njenega programa MBA.

Foto: Reuters

Na ljubljanski ekonomski fakulteti so poudarili, da imajo njihovi študenti v okviru programov dvojnih diplom možnost študija na petih poslovnih šolah, ki so prav tako uvrščene na lestvici FT (francoska KEDGE, norveška BI, francoska Audencia, portugalska ISCTE in še ena francoska ESSCA). S švicarsko poslovno šolo Univerze Sankt Gallen, ki se tradicionalno uvršča med najboljše štiri na omenjeni lestvici, pa fakulteta že tretje leto zapored organizira skupno doktorsko poletno šolo GSERM Ljubljana.

Ob tem imajo študenti fakultete možnost študija tudi na večini šol z lestvice v okviru partnerskih sporazumov za izmenjavo. Posebej na fakulteti navajajo partnerstvo EUTOPIA, kjer šest univerz - Vrije Universiteit Brussel, CY Cergy Paris, Pompeu Fabra Barcelona, univerza v švedskem Göteborgu, univerza v britanskem Warwicku ter Univerza v Ljubljani vključno s svojimi poslovnimi šolami - sodeluje pri oblikovanju evropske univerze prihodnosti.

Dekanja ljubljanske ekonomske fakultete Metka Tekavčič je ob tem kot posebej pomembno navedla, da gre pri tej uvrstitvi za zavezo fakultete, ki zahteva aktivno delovanje v okolju in pridobivanje neproračunskih sredstev, saj da država z javnimi viri tovrstne kakovosti kljub sprejetim resolucijam ne omogoča. "Želimo si, da bi jo vsaj prepoznala," je dodala.