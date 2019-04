Na evropske volitve se podaja tudi Dobra država

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po besedah Petra Goloba na volitvah kandidirajo s potrebnimi overjenimi 1000 podpisi državljanov, ki so jih zbrali po vsej Sloveniji. "Šlo je za edinstveno izkušnjo, ko smo lahko neposredno naslovili naše volivke in volivce. Slišali smo marsikatero zgodbo, marsikateri predlog, ki nam bodo pomagali pri zastopanju naših državljank in državljanov v Evropskem parlamentu," je dejal.

Ankete Dobro državo kot stranko komajda zaznavajo, a se v stranki po Golobovih besedah na to ne ozirajo. "Imamo svoje mnenje o anketah. Za njimi žal velikokrat stoji tudi naročnik. Zato so za nas edina prava anketa volitve," je dejal.

Po besedah predsednika Dobre države Bojana Dobovška na volitve odhajajo z geslom Evropo Evropejcem. Med drugim se na evropski ravni zavzemajo za odpravo avtokracije in birokracije v EU, večjo varnost, ureditev migracij ter večjo vlogo Slovenije v organih EU. So tudi proti populizmom. Sicer pa so prepričani, da je njihov program jasno proevropski.

V Sloveniji vsako leto izgine 3,5 milijarde evrov

Dobovšek upa, da jim bo na volitvah uspelo dobiti čim več mandatov, "kajti če bodo ljudje spoznali Dobro državo in jo podprli, potem bo Slovenija v EU imela tudi več veljave, zavzeli se bomo tudi proti korupcijskim praksam". "Vidimo namreč, da v Sloveniji vsako leto izgine 3,5 milijarde evrov, ki bi jih lahko sicer namenili za bolnišnice, pokojnine, ceste in drugo," je opozoril.

Na vprašanje, kako sicer ocenjuje delo zdajšnje vlade, je Dobovšek odgovoril, da gre za "izgubljenih šest mesecev, saj v tem času ni bilo narejenega nič". "Videli smo notranje prepire, menjave ministrov, na področju zdravstva se stanje poslabšuje, pri pokojninah ni bil dosežen željen cilj, imamo fiskalne težave s proračunom," je naštel.

Poleg Goloba so na listi Dobre države za volitve v Evropski parlament še Natalija Tripković, Smiljan Mekicar, Mateja Čadež, Igor Gobec, Simona Leskovec, Tilen Majnardi in Urška Makovec.