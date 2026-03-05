Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Slovenci, doma, Brnik, letališče | Obe letali sta skupini po 144 potnikov pripeljali iz Dubaja, vmesni postanek sta opravili na egiptovskem letališču v Gizi. | Foto STA

Obe letali sta skupini po 144 potnikov pripeljali iz Dubaja, vmesni postanek sta opravili na egiptovskem letališču v Gizi.

Foto: STA

Na brniškem letališču sta v zgodnjih jutranjih urah pristali še dve letali, ki sta iz Dubaja v domovino prepeljali evakuirane Slovence. Na prvem je bilo 152, na drugem pa 166 potnikov, so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Prvo letalo, ki ga je zagotovila družba FlyDubai iz Združenih arabskih emiratov, je na Letališču Jožeta Pučnika pristalo malo po 3. uri zjutraj, drugo iste letalske družbe pa je prispelo ob približno 5.30, izhaja iz objav na spletni strani letališča.

Obe letali sta skupini potnikov pripeljali iz Dubaja, vmesni postanek sta opravili na egiptovskem letališču v Gizi.

Pred tem je prva skupina približno 140 slovenskih državljanov v sredo malo po 22. uri v Slovenijo prispela iz omanske prestolnice Maskat, kamor so jih pred tem z avtobusi prepeljali iz Dubaja. Postanek je letalo jordanske družbe Jordan Aviation opravilo v jordanski Akabi.

Z letališča v Maskatu se je, kot je sporočil Ukom, sredi noči proti domovini odpravila še ena skupina Slovencev, ki so jih v sredo v Oman pripeljali iz Dubaja. Letalo ima trenutno na brniškem letališču predviden pristanek ob 12. uri. Tudi na tem naj bi bilo okrog 140 potnikov.

Doma že več kot 500 Slovencev

Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne, ki je izbruhnila minuli konec tedna, ostalo ujetih najmanj tisoč Slovencev. Z do danes zagotovljenimi štirimi letali se jih bo skupno vrnilo več kot 500, evakuacije pa naj bi se ob sicer zapletenih varnostnih razmerah na kriznem območju nadaljevale tudi v prihodnjih dneh.

Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov s čarterskimi poleti do Ljubljane rezervirala 1,5 milijona evrov. V sredo je na dopisni seji razširila seznam držav, iz katerih bo potekala vrnitev, še na Bahrajn, Jordanijo, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Savdsko Arabijo, Sirijo, Izrael in Ciper.

Sredi noči so se proti domovini z letališča v Maskatu v državi Oman odpravili državljani, vlada in pristojne službe si prizadevajo, da slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino.

Prihod potnikov iz Omana.
Prihod potnikov iz Omana
