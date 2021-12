Na božični dan so imele reševalne službe v državi precej dela, od posredovanja v prometnih nesrečah do gašenja požarov na objektih ali v naravi. V teh intervencijah večjih posledic ni bilo, tudi težje poškodovanih oseb k sreči ne. So pa gasilci za zaprtimi vrati stanovanj na včerajšnji praznik našli tri mrtve osebe.

V soboto dopoldne so ob 11.35 v Topolah v občini Mengeš gasilci PGD Topole in Mengeš ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, v kateri se je nahajala mrtva oseba.

Dobre pol ure pred tem, ob 10.52 so v naselju Starše gasilci JZ GB Maribor na prošnjo policistov s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem se je nahajala mrtva oseba.

Gasilci so ob podobnem dogodku včeraj posredovali še enkrat, in sicer v okolici Murske Sobote. "Ob 14.45 so v naselju Bratonci v občini Beltinci gasilci PGD Murska Sobota s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjske hiše, v kateri se je nahajala mrtva oseba," so v dnevnem informativnem biltenu še sporočili iz Centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje.