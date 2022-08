Na Bledu gori, na delu tudi helikopter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Bledu gori hrib nad blejsko železniško postajo in Zako nad tribunami, so sporočili policisti Policijske postaje Kranj.

Ogenj trenutno gasijo gasilci in en vojaški helikopter, ki vodo zajema v Blejskem jezeru na predelu Njivice pri vili Jelovica. Pri železniški postaji sta ustavljena cestni in železniški promet. Gori tudi del gozda, so še zapisali.