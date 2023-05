"Starši za svoje otroke z motnjami v duševnem razvoju največ naredimo s tem, da jih sprejmemo in jih imamo radi take, kot so. Motnja v duševnem razvoju ni bolezen, ki bi se jo dalo pozdraviti, temveč stanje. Te osebe potrebujejo podporo, da lahko razvijajo svoje potenciale, ki so jim dani. Prva podporna skupnost je družina, imamo pa tudi dobre institucije, kot so razvojni vrtec in šola s prilagojenim programom ter varstveno-delovni centri," je ob 60. obletnici Zveze sožitje povedala predsednica Branka Perne.

Izpostavila je, da imata za dostojanstveno in dostojno življenje oseb z motnjami v duševnem razvoju pomembno vlogo tudi Zveza Sožitje in društvo Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju. Tu namreč lahko otroci razvijajo socialne veščine in različne spretnosti, staršem pa ponujajo različna izobraževanja in druge oblike podpore. Društva so tudi prostor srečevanja in sproščenega druženja vseh družinskih članov, je še izpostavila direktorica Perne.

Na praznovanju obletnice bo spregovorila Urška Klakočar Zupančič

V Zvezi Sožitje bodo obletnico praznovali v torek, 23. maja, ob 17. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Na slavnostnem dogodku z naslovom Kjer je volja, tam je pot bodo predstavili dosežke in pomembne mejnike, ki so zaznamovali šest desetletij, posvečenih predanemu delu v dobrobit oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovemu vključevanju v družbo. Kulturni program bodo pripravila lokalna društva Sožitje, v njem pa bodo nastopile osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki bodo znova dokazale, da lahko ob ustrezni podpori razvijejo vse svoje potenciale, ki niso zanemarljivi. Poleg predsednice Zveze Sožitje Branke Perne bosta zbrane nagovorila predsednik Državnega sveta Marko Lotrič in predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Zvezo Sožitje sestavlja 52 lokalnih društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki delujejo po vsej Sloveniji, in združuje več kot 15.500 članov. Sožitje je samostojna, nestrankarska, nepridobitna in prostovoljna organizacija, katere poslanstvo je prizadevanje za napredek skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše in člane družin. Zavzema se za socialno-človekoljubne cilje in deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, zdravstva, kulture in šolstva. Zavezanost Sožitja je prepoznana tako na nacionalni kot mednarodni ravni, saj je članica svetovne in evropske lige organizacij za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, INCLUSION INTERNATIONAL s sedežem v Londonu ter INCLUSION EUROPE, ki ima sedež v Bruslju.