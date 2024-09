Policija je v zvezi z včerajšnjim streljanjem v Slovenj Gradcu sporočila več podrobnosti. Po prvih ugotovitvah je 30-letni moški, državljan Severne Makedonije, 40-letno žensko ustrelil v vozilu, nato pa si je sodil sam. Žensko so hudo ranjeno prepeljali v bolnišnico, kjer je kasneje podlegla poškodbam. Storilec in žrtev sta bila nekaj časa v razmerju, je na novinarski konferenci pojasnil Boštjan Debelak , pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje.

Po do zdaj zbranih obvestilih je 30-letni državljan Severne Makedonije, 40-letno domačinko pričakal v njenem vozilu. Počakal je, da je s parkirišča zapeljala na dovozno cesto in jo ustrelil, nato pa ustrelil še sebe. Truplo 30-letnika so na kraju našli policisti, 40-letno žensko pa so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, kjer je v večernih urah umrla.

Po poročanju Žurnala je 40-letna ženska delala kot voznica kamiona. Ko je včeraj končala delo, se usedla v svoj avtomobil in speljala, jo je 30-letnik ustrelil. Najverjetneje se je skril v prtljažnik avtomobila in tam čakal več ur.

Policisti znakov vloma niso zaznali, po do zdaj zbranih podatkih je bilo vozilo odklenjeno, je na novinarski konferenci pojasnil Boštjan Debelak, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje.

Moški žrtvi v preteklosti že grozil

Moški in ženska sta bila sicer nekaj časa v razmerju. Po besedah Debelaka so moškega avgusta letos obravnavali zaradi grožnje, prijavila pa ga je 40-letnica. Zagrozil ji je, da ji bo uničil lastnino in jo odpeljal v tujino. Ker je grožnjo izrekel prek družbenih omrežij, prav tako pa v tistem času ni bil v Sloveniji, mu policija ni odredila prepovedi približevanja.

Prav tako so moškega obravnavali zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičeno slikovno snemanje. Kot poroča Žurnal, je moški z javnostjo delil posnetek njunega spolnega odnosa. Policija je v obeh primerih podala ovadbo na Okrožno tožilstvo v Slovenj Gradcu, je dejal Debelak.

Po poročanju omenjenega medija je imel v Severni Makedoniji družino. V Sloveniji je imel dovoljenje za bivanje. Tukaj je v preteklosti delal, v času dogodka pa je bil brezposeln. Za pištolo, s katero je izvedel kaznivo dejanje, v Sloveniji ni imel dovoljenja.

Na policiji še preiskujejo, kje je dobil pištolo in kaj je bil motiv za dejanje. Ogled kraja kaznivega dejanja je opravila skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, v sodelovanju s policisti Policijske postaje Slovenj Gradec. Ogleda sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Preiskovalna sodnica je za oba odredila sodno obdukcijo, je še povedal Debelak.