Moški grozil z motorno žago in napadel policista

V okolici Sevnice je v soboto okoli 17. ure moški z zdravstvenimi težavami s svojim vedenjem ogrožal sebe in svojce. Moški je ob prihodu policistov in reševalcev začel groziti z delujočo motorno žago in enega izmed policistov napadel. Reševalci so moškega odpeljali v zdravstveno ustanovo, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.