Molotovka v Črnomlju: odzval se je predsednik Pahor

Borut Pahor: "Razumem skrbi, tesnobe, strahove in jezo med nami, vendar prav zaradi tega ne smemo s tem opravičevati nasilja, verbalnega in fizičnega." Foto: STA

"Vedno, zlasti še v času krize, opozarjam na pomen strpnosti in nevarnost nasilja. Ostro obsojam nasilno dejanje v Črnomlju. Motivi zanj še niso znani. Tudi če niso povezani z dejstvom, da je morebitna tarča nasilja občinska svetnica LMŠ, gre za zavržno dejanje, ki terja odločno obsodbo vse demokratične javnosti. Od pristojnih organov pričakujem, da ukrenejo vse za to, da bo storilec odkrit in kaznovan,” se je v današnjem pismu odzval Pahor.

Pri tem opozarja na pomen medsebojnega spoštovanja in strpnosti, ki sta nenadomestljivega pomena tudi za uspešno premagovanje sedanje zdravstvene krize.

"Razumem skrbi, tesnobe, strahove in jezo med nami, vendar prav zaradi tega ne smemo s tem opravičevati nasilja, verbalnega in fizičnega. Pozivam vse nas, da se vzdržimo slehernih ravnanj, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot žaljiva in sovražna. Pozivam vse nas, da zavrnemo sleherno nasilje kot način reševanja težkih razmer, v katerih smo se znašli. Ocenjujem, da je med nami dovolj moči, da zmoremo premagati krizo po mirni in demokratični poti."

Steklenica je povzročila požar in dva tisoč evrov škode

V hišo občinske svetnice stranke LMŠ v Črnomlju Vesne Fabjan je v petek zvečer neznanec skozi okno vrgel steklenico, ki je bila napolnjena s petrolejem. Ob tem je izbruhnil manjši požar, ki so ga domači pogasili. S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da kriminalisti opravljajo intenzivno preiskavo.

Po njenih navedbah je v dnevno sobo skozi okno priletela molotovka. Ta je povzročila eksplozijo, zanetil se je tudi manjši požar, domačim ga je uspelo pogasiti. Na kraj so bili napoteni policisti in kriminalisti, ti so opravili ogled in zbrali obvestila. V napadu ni bil nihče poškodovan, po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli dva tisoč evrov premoženjske škode, so navedli na policiji.