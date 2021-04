V hišo občinske svetnice iz Črnomlja neznanec vrgel molotovko

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da kriminalisti opravljajo intenzivno preiskavo, poroča portal 24ur.

Dogodek je za 24ur.com potrdila Vesna Fabjan, ki je dejala, da se je napad zgodil v petek v večernih urah. Po njenih navedbah je v dnevno sobo skozi okno priletela molotovka. Ta je povzročila eksplozijo, zanetil se je tudi manjši požar, ki so ga domači uspeli pogasiti.

Na kraj so bili napoteni policisti in kriminalisti, ki so opravili ogled in zbrali obvestila. V napadu ni bil nihče poškodovan, po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli 2000 evrov premoženjske škode, so navedli na policiji.

Opravičila ni

V stranki LMŠ so poudarili, da nobena politična ali kakršnakoli druga dejavnost ne opravičuje takšnega strahopetnega in brutalnega napada na kogarkoli. Dodali so, da je še posebej grozljivo to, da je Vesna Fabjan politično aktivna in da je bil napad izveden na domu, kjer živi z družino.

"V LMŠ pričakujemo, da bo policija dejanje čim prej raziskala in javnost seznanila, kdo je bil naročnik in kdo je dejanje izvedel," so sporočili.