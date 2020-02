Po menjavi lastnika Tobačne mesta je Poligon dobil obvestilo, da z njimi ne bodo podaljšali pogodbe in da morajo do konca leta 2018 izprazniti svoje prostore. Nov lastnik, črnogorski podjetnik Alen Sijarić, je takrat za Siol.net pojasnil, da si bodo v njih uredili lastne prostore, ki jih potrebujejo za projekt prenove vse Tobačne.

Od izselitve je prihodnost Poligona še vedno nejasna. "Odkar smo se izselili iz Tobačne, ni nič posebno novega. Trenutno smo postavili manjšo projektno pisarno za ožjo ekipo sodelavcev, da lahko skrbimo za organiziranje dogodkov. Za njih pa potrebujemo najem primernih prostorov," odgovarja programska direktorica kreativnega centra Poligon Eva Matjaž.

Zaradi specifičnosti najema je bil črni scenarij vedno na pladnju

Kreativni center Poligon je moral konec lanskega leta zapustiti prostore v Tobačni. Foto: STA V prostorih na Tobačni 5 je Poligon preživel šest let, že od ustanovitve pa so opozarjali na specifičnost položaja pri najemu in možnost črnega scenarija.

Prostore so najemali od stečajnega upravitelja, saj je bil lastnik Imos od leta 2014 v stečaju, nepremičnine v njegovi lasti pa so prodajali. In konec lanskega leta je projekt Tobačna mesto dobil novega lastnika, s tem pa so se morali izseliti številni dotedanji podnajemniki.

"Z izgubo Poligona smo edina evropska država brez kreativnega centra, kar je v obdobju, ko vse države snujejo in uresničujejo kompleksne strategije kreativnih industrij, velika črna pika," dodaja Matjaževa.

Odprti za različna sodelovanja

Ekipa Poligona še vedno išče rešitev in nove prostore, odprti pa so za različne oblike sodelovanja. "Partnerstvo z občino, državo, ne izključujemo niti zasebnega najema. Vendar pa prostorov, ki bi bili primerni za našo dejavnost, po nam znanih informacijah, preprosto ni na razpolago," pojasnjuje Matjaževa.

Eva Matjaž, programska direktorica kreativnega centra Poligon Foto: STA

Mol se je na spletni strani že pohvalil

Ob tem je zanimivo, da je Mestna občina Ljubljana (Mol) v kandidaturi za kulturno prestolnico leta 2025 obljubljala več produkcijskih prostorov za ustvarjalce. "Odločilen del programa je namreč namenjen konkretnim investicijam v produkcijske prostore, ki bodo omogočili nastanek novih kulturnih in ustvarjalnih programov, tudi med mlajšimi ustvarjalci in ustvarjalkami," so med drugim zapisali.

V ponedeljek so se na svoji spletni strani pohvalili, da so našli rešitev za ustvarjalce zavoda Cirkulacija 2, ki bodo lahko do konca leta 2021 bivali v podhodu Ajdovščina, in tudi za Poligon. A vsaj v drugem primeru to ne drži.

Mol je zapisal, da so "našli tudi rešitev za nadaljnje delovanje Poligona, saj za njihovo delovanje že urejamo primerne skladiščne prostore". Vendar Matjaževa odgovarja: "Z iskanjem skladiščnih prostorov smo imeli velike težave, se obrnili tudi na Mol, vendar pa nam do roka izselitve niso dali primernih prostorov."

Na mestni občini kot rešitev ponujajo ureditev Roga. Foto: STA Vseeno je Matjaževa vesela, da Mol misli na njih.

"V tem trenutku bi bilo ključno, da skupaj napnemo moči in najdemo nov prostor za delovanje, da bo lahko 200 ustvarjalcev, ki so z zaprtjem Poligona izgubili produkcijske prostore, spet nemoteno delalo naprej," si želi Matjaževa.

"Rog je že desetletje v slepi ulici"

Matjaževa, ki je med začetniki Poligona, meni, da ima Ljubljana zaradi pospešenega turizma in prodaje številnih nepremičnin največjo krizo produkcijskih prostorov v zgodovini. Po njenih besedah Mol ob stiskah dva tisoč ustvarjalcev v mestu ponuja le en odgovor, in to je Rog.

"A Rog je že desetletje v slepi ulici, produkcijske prostore se nujno potrebuje danes, ne pojutrišnjem. Veseli me, da se prenavlja Cukrarna, a obenem se je treba vprašati, kaj nam bodo razstavni prostori v času, ko umetniki nimajo prostorov za produkcijo. Kaj se bo razstavljalo, če ni prostorov, da bi umetniška dela sploh naredili?" se sprašuje Matjaževa.

"Skupnost se drobi"

Z odhodom Poligona je v Tobačni delovni prostor izgubilo okrog sto ljudi, skupno pa je, ob upoštevanju odhodov še preostalih podnajemnikov, Tobačno v kratkem obdobju zapustilo okrog 300 ljudi.

"Z izgubo skupnih prostorov so bili naši ustvarjalci primorani, da si poiščejo druge delovne prostore. Ti so dražji in manj kakovostni, predvsem pa je težava, da se skupnost drobi. Vrednost Poligona je bila ravno v tem, da so lahko samozaposleni delali skupaj ter si tako tudi medsebojno pomagali in skupaj delali projekte. Če si zaprt med štirimi stenami sam ali pa še z enim, dvema človekoma, dobiš manj poslovnih priložnosti," dodaja Matjaževa.