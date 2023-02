Janković bi rušil vilo šefa SNS. Jelinčič: Nič ni res.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čez Jelinčičevo vilo bi šla cesta, prek katere bi stanovalci novih stolpnic dostopali do Tivolske ceste. Foto: STA

Vila, za katero želi prvak Slovenske nacionalne stranke (SNS) Zmago Jelinčič iztržiti tri milijone evrov kupnine, je v prostorskih aktih ljubljanske občine predvidena za rušenje. Zmago Jelinčič želi prodati vilo v Ljubljani, s kupnino poplačati nekdanjo ženo in se preseliti na Obalo, poroča portal Necenzurirano. Zmago Jelinčič na to odgovarja: "Sploh ni nič res. Gre za star občinski prostorski načrt, ki ne velja več. Tu gre spet za slovensko folkloro, vedno je treba nekaj drezati."

Jelinčiču bi načrte s prodajo nepremičnine lahko prekrižala Mestna občina Ljubljana (MOL), ki je vilo, ki stoji na območju nekdanje Tobačne, namenila za rušenje. Tako je določeno v veljavnih prostorskih aktih. Tega Jelinčič ne more več preprečiti, ker je bil kot lastnik vključen v pripravo akta, so povedali na občini.

Zmaga Jelinčiča smo vprašali za komentar dogajanja. "Sploh ni nič res. Gre za star občinski prostorski načrt, ki je bil sprejet še v času, ko je na mestu nekdanje Tobačne gradnjo načrtoval IMOS. Ta bi takrat za tri milijone odkupil mojo nepremičnino. Zahteval bom, da se ta stari prostorski načrt izbriše, saj IMOS že dolgo ni več lastnik zemljišča. Kolikor vem, za projekt Tobačna mesto tudi gradbeno dovoljenje ni več veljavno zaradi prekoračenega roka za začetek gradnje," pravi Jelinčič.

"Tu gre spet za slovensko folkloro, vedno je treba nekaj iskati in drezati," je dodal prvak SNS.

Poplačati želi zahtevke nekdanje žene

Jelinčič SNS je po navedbah Necenzurirano želel vilo v Ljubljani prodati, ker denar od kupnine potrebuje za poplačilo zahtevka nekdanje žene Monike Zupanc. Ta je danes uradna lastnica njegove hiše z bazenom v Žusterni pri Kopru, kamor se želi Jelinčič preseliti. Če mu torej vile v Ljubljani ne bi uspelo prodati, bi lahko dokončno ostal tudi brez hiše v slovenski Istri.

Toda po prostorskih aktih, ki jih je Mestna občina Ljubljana sprejela leta 2009, vila ne stoji več na stavbnem zemljišču, saj je to namenjeno gradnji nove ceste. Gre za območje, na katerem je predvidena gradnja devetih stolpnic s 600 stanovanj, hotela ob križišču Tivolske in Tržaške ceste in velike podzemne garaže s 3.600 parkirnimi mesti.

Čez Jelinčičevo vilo bi tako šla cesta, prek katere bi stanovalci novih stolpnic dostopali do Tivolske ceste. Jelinčič naj bi za nov status zemljišča izvedel, ko se je pripravljal na prodajo hiše.