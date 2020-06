Hudo neurje: voda zalivala kleti, veter odkrival strehe #video

Območja, kjer je bilo najhuje, so obarvana zeleno in obkrožena z rdečo.

Območja, kjer je bilo najhuje, so obarvana zeleno in obkrožena z rdečo. Foto: zajem zaslona

Včeraj pozno popoldne in zvečer je vzhodni in jugovzhodni del Slovenije zajelo močno deževje, ki ga je ponekod spremljal tudi veter.

Gasilci so predvsem črpali vodo iz kleti stanovanjskih in drugih objektov, čistili prepuste, cestišča, podvoze, parkirišča, odstranili so nekaj podrtih dreves in prekrili nekaj stanovanjskih hiš, poroča uprava za zaščito in reševanje. V 55 intervencijah je sodelovalo okoli 450 gasilcev iz 35 gasilskih enot. Voda je zalila tudi zdravstvena domova v Križevcih pri Ljutomeru in Slovenski Bistrici.

Jugovzhodno od Celja je popoldne nastala izrazita nevihtna celica, ki je povzročila krajevno močne nalive, ponekod je padala tudi toča. Neurje je bilo tudi na Goričkem, od tam prihajajo spodnje fotografije, ki so jih objavili na strani Neurje.si na družbenem omrežju Facebook.

V videoposnetku spodaj, ki je bil prav tako objavljen na strani Neurje.si na družbenem omrežju Facebook, si lahko ogledate, kako je bilo v popoldanskih urah na štajerski avtocesti v delu med Slovensko Bistrico in Celjem.

Huda nevihta je bila tudi v Prlekiji.

Občasno bo še deževalo

Danes bo oblačno, občasno bo deževalo, več dežja bo v vzhodni Sloveniji. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem in v jugovzhodnih krajih do 22 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh Arsa.

Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo še manjše krajevne padavine. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

V sredo ponekod plohe

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo ponekod manjše krajevne padavine, deloma plohe. V četrtek bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, še piše na spletni strani Arsa.