Mladoletna Celjana osumljena več kot 30 vlomov

Na območju Policijske postaje Žalec so v zadnjem mesecu policisti obravnavali več kot 30 vlomov v počitniške hišice ter prostore društev in druge objekte. Prejšnji teden so po vlomu v poslovno-gostinski objekt v bližini Jame Pekel v Šempetru v Savinjski dolini prijeli dva mladoletnika z območja Policijske uprave (PU) Celje in oba pridržali.