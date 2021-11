Policija svari pred vlomi v hiše in stanovanja

Storilci so v zadnjih letih spremenili svoje navade. Če so v preteklosti odnesli predvsem tehnične predmete, so danes na prvem mestu denar, nakit in dokumenti. Največ vlomov se zgodi na območju večjih središč, več v naseljih kot zunaj njih. Storilci še vedno najpogosteje vlamljajo s pomočjo fizične sile.

Kljub upadu števila kaznivih dejanj velikih tatvin oz. vlomov v hiše in stanovanja na Policijski upravi (PU) Koper ugotavljajo, da je bilo v zadnjem mesecu več vlomnih tatvin, predvsem na območju Postojne in Krasa. Občane zato pozivajo k preventivnemu samozaščitnemu ravnanju.

Na območju PU Koper so letos sicer zaznali za 52 odstotkov manj kaznivih dejanj velikih tatvin oz. vlomov v hiše in stanovanja kot leta 2020. Letos je bilo takšnih kaznivih dejanj 87, lani pa 182.

Vlomi s fizično silo

Občani se lahko zavarujejo z uporabo oz. vgradnjo kakovostnega stavbnega pohištva z večtočkovnim zaklepanjem. Policija poleg tega priporoča uporabo tako tehničnih kot tudi mehanskih varnostnih sistemov.

Posebna pozornost velja za avtomobile

Varnostni poudarek naj bo tudi na vozilih, ki so lahka tarča za tatove in zelo verjetno to tudi bodo, če bodo ljudje v njih puščali vredne predmete. Vozil naj prav tako ne parkirajo na neurejenih in neosvetljenih parkiriščih, vedno pa naj bodo še zaklenjena.

Policisti in kriminalisti pri preiskavah vlomov ugotavljajo, da se storilci pripravijo, saj opazujejo hiše in navade stanovalcev. Policija tako svetuje, da ob temnih delih dneva, tudi če od doma odidemo le za krajši čas, v hiši pustimo prižgano luč, televizijski ali radijski sprejemnik. Hiša naj skratka ne daje videza, da v njej ni nikogar.

Policija prosi za obveščanje o sumljivih osebah

Oškodovanci naj v primeru tatvin in vlomov takoj pokličejo policiste najbližje policijske postaje ali interventno številko policije 113 in sporočijo čim več podatkov. Do prihoda policistov naj ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca.

Policija obenem poziva občane, da jih obveščajo o pojavu sumljivih vozil in oseb, ki si ogledujejo hiše in bi se lahko pripravljali na izvršitev kaznivega dejanja.