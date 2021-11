Pozor! Tatovi na pohodu.

V zadnjem času se je povečalo število drznih tatvin iz hiš. Žrtve so predvsem starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Gre za slabotne in dementne osebe. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke, opozarjajo policisti Policijske uprave Ljubljana.

Storilci se v večini primerov do osamljenih hiš pripeljejo z vozilom in se ponudijo, da bodo opravili dela na telekomunikacijah in podobno. Zatem žrtev zvabijo iz hiše za vogal in v tem času iz odklenjenih hiš odtujijo vrednejše predmete.

"Svojce starejših oseb, sosede ali druge, ki so v stiku z njimi, prosimo, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo s starejšimi osebami in jim predstavijo opisan način delovanja storilcev ter preventivne ukrepe."

- Storilcev ne spuščajte v hišo.



- Ne zapuščajte stanovanj.



- Zahtevajte, da se identificirajo.



- V nadaljevanju preverite pri konkretnem podjetju, ali se dela res opravljajo.

V kolikor pri obnašanju oseb zaznate karkoli sumljivega ali pa ste postali žrtev kaznivega dejanja, o tem takoj obvestite policijo na številko 113. Prav tako velja, da je policijo treba obvestiti že, ko zaznamo, da se take osebe gibljejo v bližini naših domov ali prebivališč naših sosedov.

Pripomorejo tudi fotografije ali posnetki tako osumljencev kot tudi vozil, ki jih uprabljajo. Praksa podjetij, ki resnično izvajajo dela na nekem območju, je, da o tem že prej obvestijo javnost in se najavijo pri lastnikih objektov. Nenapovedana dela so res izjema.

Glede na to, da storilci brezvestno izkoriščajo starejše osebe, na žalost pogosto mine precej časa, preden je policija o dogodkih sploh obveščena. Tako je preiskovanje takšnih kaznivih dejanj oteženo. "Zato prosimo vse, da nam pri tem pomagajo, da bomo skupaj obvarovali naše starše, babice, dedke, sosede, da bodo njihovi prihranki varni," so sklenili.