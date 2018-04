''Mladi so pripravljeni sprejeti slabše delovne pogoje''

Sindikat Mladi plus je v okviru kampanje Stop kršitvam, za dostojno delo podal prijave na inšpektorat za delo v primerih oglasov za delo, ki so močno nakazovali na delodajalčevo kršitev zakonodaje.

Študentski status je najpogostejši pogoj, da lahko mladi pristopijo k delu. Foto: Matej Leskovšek

Od skupno 106 oglasov za delo, ki so nakazovali na kršitev zakonodaje, je bil v 57 primerih pogoj za delo aktiven študentski status. V manjšem obsegu je bil zahtevan s. p. V oglasih za delo je bilo mogoče zaznati tudi diskriminacijo.

Kršitve se pojavljajo v skoraj vseh sektorjih, največ so jih zaznali pri oglasih za fizično delo oziroma proizvodnjo.

Delodajalci pogosto ne poznajo zakonodaje

Sindikat poleg prijave na inšpektorat oglase tudi objavi prek svojih kanalov ter delodajalce poziva k odpravi nepravilnosti.

Kršitve so se zgodile tudi, ko so nekateri delodajalci po njihovem opozorilu začeli spreminjati oglase za delo, in sicer tako, da so iz oglasa le izpustili podatek o obliki dela.

Kršitve se pojavljajo v skoraj vseh sektorjih, delodajalci pogosto niso seznanjeni z zakonodajo. Foto: Ana Kovač

Kampanjo Stop kršitvam, za dostojno delo je sindikat začel izvajati aprila leta 2016 in vse od takrat poostreno pregleduje in nadzira zaposlitvene oglase na različnih, večinoma spletnih mestih.

Z akcijo med drugim želijo identificirati in opozarjati na kršitve ter izobraziti mlade o njihovih pravicah.

"Mladi so pripravljeni sprejeti marsikaj, po tihem so pripravljeni sprejeti kršenje zakonodaje in slabše delovne pogoje," je opozorila Anja Korošec, strokovna sodelavka sindikata.