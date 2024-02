"Socialna demokracija je nedvoumno ena najplemenitejših političnih idej 21. stoletja. Niti mi niti drugi člani Socialnih demokratov ne pristajamo na to, da taka ideja pade na 2,6 odstotne točke," je dan po razčiščevanju strankarskih razmerij in tehtanju scenarijev za izhod iz politične krize poudaril predsednik podmladka SD Luka Goršek.

SD je namreč na več organih v ponedeljek opravila razpravo o poteh za izhod iz krize, v kateri se je stranka znašla po aferi v zvezi z nakupom stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Anketa, ki jo je za časnik Delo izvedla Mediana, je pokazala, da je podpora SD strmoglavila z januarskih 7,5 odstotka na komaj 2,6 odstotka. Predsednica Tanja Fajon pa je končala na zadnjem mestu lestvice priljubljenosti politikov.

Fajonove Goršek ne vidi kot pasivne voditeljice

"Razumem, da je ideja socialne demokracije tudi v Evropi na tankem ledu, ampak verjamemo, da je to zato, ker socialno demokracijo vodijo tisti, ki preveč pasivno vodijo oziroma v nekaterih primerih niti ne vodijo," je kritičen Goršek. Kot je dodal, predsednice SD Fajon ne vidi kot pasivne voditeljice, a po njegovem mnenju ni tista, ki lahko v tem trenutku aktivno pripomore k rešitvam.

"Kar zadeva mladinsko problematiko, pa tudi problematike, ki jih že 20 let ne rešujemo, je čas, da mladi začnemo prevzemati odgovornost. Ne samo z akcijami in opozorili, ampak da se tudi mi 'damo na tnalo', kandidiramo za ene izmed najvišjih funkcij v stranki, se poskusimo tudi mi dokazati. Če se ne bomo, bomo pa priznali, da nam ni uspelo, in naj nekdo drug to prevzame," je poudaril Goršek. V Mladem forumu tako napovedujejo, da bodo na aprilskem volilnem kongresu SD ponudili svoje kandidate za podpredsedniška mesta v stranki, člane predsedstva in nadzornega odbora.

"Če pridemo na funkcije, bomo dokazali, da se da delati drugače"

Na vprašanje, ali se torej v luči aktualnega dogajanja končuje doba Tanje Fajon na čelu SD, je Goršek odvrnil, da se bo o tem odločila sedanja predsednica SD sama. "Se pa nagibamo k temu, da se začne nova doba, to smo včeraj tudi obljubili in tega se bomo tudi držali. Če pridemo na funkcije, bomo dokazali, da se da delati drugače, da drugače ne bo samo floskula, ki bo v predvolilni kampanji krasila plakate," je sklenil Goršek.