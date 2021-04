Mlad slovenski kmet navdušil svet. Kako mu je uspelo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi prevzemnik kmetije Mitja Firbas iz Cenkove v Slovenskih goricah je na mednarodnem ocenjevanju žganih pijač v Londonu v konkurenci svetovno priznanih rumov, tekil in viskijev za svojo viljamovko prejel prestižno srebrno priznanje.

Firbas je bil dodobra presenečen, da je njegovo sadno žganje iz hrušk, ki rastejo v domačem nasadu, v prestižni konkurenci prejelo srebrno priznanje že drugo leto zapored.

"Letos jih je najbolj prepričala po aromi in okusi. Viljamovka je takšna pijača, da mora ohraniti aromo. Ni tisto, kot radi po domače rečemo, da vžge po grlu," je poudaril.

Vedno je rad pomagal očetu v sadovnjaku

Mitja je pred nekaj leti kmetijo prevzel od svojega očeta. Dvainpolhektarski nasad hrušk v neposredni bližini domače hiše bo v kratkem razširil še za en hektar. Vedno je rad pomagal očetu v sadovnjaku in pri drugem delu, zato odločitev ni bila težka.

Kot pravi, za dobro žganje potrebuje najkvalitetnejše sadje: "Včasih so rekli, da je tisto, kar dol pade in je že malo gnilo, za šnops. Ampak tisto je bilo včasih, dandanes pa niti približno ni tako."

Ponuja tudi posebno žganje z delčki zlata

Ob klasični viljamovki v omejeni seriji mladi kmet ponuja tudi posebno žganje z delčki zlata, ki je priljubljeno poslovno darilo. V času epidemije se je povečala predvsem prodaja na kmetiji.

In prav zato, ker so očitno njihovi kupci več žganja spili doma, so Firbasovi uspešno prestali izpad prodaje zaradi zaprtja gostiln.