Nas takoj po praznikih čakajo splošne podražitve hrane? #video

Zaradi podražitve cene nafte in žit na svetovnih borzah so stroški pridelave hrane skočili tudi po 50 in več odstotkov. Velik del tega bo počasi končalo na ramenih kupcev. Kljub temu ne bodo blagajne naših kmetov nič bolj polne, saj so žita prodajali še po nizkih cenah. Še več, ker se odkupne cene mesa pri nas ne dvigujejo, bodo posledično še na slabšem. Ali nas takoj po praznikih čakajo splošne podražitve hrane?

Že takoj ob vstopu v katerikoli trgovski center nas danes pričakajo dolge vrste kupcev. A bi zneski na računih že po praznikih lahko bili nekoliko višji.

"Mi smo trgovcem podražili približno štiri do pet odstotkov, zdaj pa bomo videli, kako bodo oni formirali cene na polici. Jaz računam, da bomo prisiljeni, če bo ta raven cen ostala, narediti še eno podražitev. Verjetno v jesenskem času," pravi Janez Rebec. Foto: Mitja Volčanšek "Mi smo trgovcem podražili približno štiri do pet odstotkov, zdaj pa bomo videli, kako bodo oni formirali cene na polici. Jaz računam, da bomo prisiljeni, če bo ta raven cen ostala, narediti še eno podražitev. Verjetno v jesenskem času," pravi predsednik uprave Pivka perutninarstvo Janez Rebec.

Razlog za podražitev na praktično celotnem spektru prehrane je gibanje cen žit na mednarodnih borzah. Še ob lanski žetvi je bila cena enaka kot leto pred tem. A je kmalu prišel šok. Cena tone žita je skočila za 50 odstotkov.

A kmetje od tega dviga, ki bo udaril po žepih kupcev, nimajo popolnoma nič, opozori Anton Medved, s Sindikata kmetov Slovenije:

"Slovenski kmet namreč nima skladiščnih kapacitet in je primoran prodati žita v času žetve. Sedaj pa se je zgodilo, da so trgovci oziroma preprodajalci iz tega izplena največ pokasirali."

Razlog, do so prodajne cene žit odletele v nebo, se skriva na Kitajskem, kjer tudi do v 13 nadstropij visokih stavbah, opremljenih z dvigali, gojijo po pet in več tisoč prašičev. In ti potrebujejo ogromne količine hrane.

"Vemo, da so imeli prej težave z afriško prašičjo kugo, v zadnjem letu se je stvar sanirala, tako da so spet zagnali proizvodnjo. Tako da nekaj realnosti v tem seveda je, je pa po mojem mnenju tudi malo špekulativnega kapitala prišlo zraven, glede na to, da so vse cene borznih papirjev zelo visoke. Se potem denar malo seli tudi na to realno borzo," odgovarja Rebec.

Kmetje razmišljajo o nepokorščini

"Če bomo v tem neuspešni, nam ne preostane drugega kot vile, traktorji in na ulice z njimi." Foto: zajem zaslona "Cene nafte in repromaterialov so med epidemijo zrasle za kar 40 odstotkov. In medtem ko drugi dvigujejo cene, so naše odkupne ostale nespremenjene," potoži Medved.

Kmetje zato že razmišljajo o državni nepokorščini. "Zavedamo se, da z enim protestom, enodnevnim zaprtjem ulic, naredimo zelo malo, morda celo negativen učinek, zato poskušamo s predelovalno industrijo, s trgovino, z ministrstvom najti skupen jezik. Če bomo v tem neuspešni, nam ne preostane drugega kot vile, traktorji in na ulice z njimi. Ampak ne za en dan, za teden dni, 14 dni," še dodaja Medved.

Več v zgornjem videoposnetku.