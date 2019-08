Ministrstvo: Inšpekcijski nadzori nad Termitom so bili ustrezni

Nadzor nad delom treh inšpektorjev za okolje, ki so nadzirali delo podjetja Termit od leta 2012 naprej, ni pokazal nepravilnosti. Vsi pridobljeni podatki so namreč "izkazovali, da Termit deluje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zato inšpektorjem niso dajali podlage za inšpekcijsko ukrepanje", so danes sporočili z ministrstva.

Delo treh inšpektorjev je preverila tričlanska komisija. Ta je "pri pregledu inšpekcijskih zapisnikov ugotovila, da v nobenem primeru ni šlo zato, da inšpektor ne bi ukrepal" v skladu z zakonom o varstvu okolja, so zapisali na ministrstvu.

"Rezultati monitoringov, ki so jih za Termit opravljale pooblaščene institucije, in ostali dokumenti, ki jih je inšpektor preverjal v Termitu, so izkazovali, da Termit deluje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, zato inšpektorjem niso dajali podlage za inšpekcijsko ukrepanje," so dodali.

Stanje podzemne vode dobro

Kot primer so izpostavili poročilo o hidrogeoloških in kemijskih preiskavah podzemne vode na območju Drtije iz septembra 2018, ki ga je izdelal IRGO, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje. To poročilo navaja, da je glede na rezultate kemijskih analiz stanje podzemne vode dobro, vrednosti indikativnih parametrov so pod mejo detekcije, vrednosti preostalih parametrov pa pod mejo, določeno s pravilnikom o pitni vodi.

Tudi iz monitoringov, ki jih je inšpektor preverjal, ni bilo razvidnih nobenih indicev, ki bi kazali na okoljsko škodo.

"Onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod"

Letos opravljena analiza tal in vode na deponiji Drtija podjetja Termit v Moravški dolini, nad katero je bdela Agencija RS za okolje (Arso), je pokazala nastanek okoljske škode. Analiza je pokazala onesnaženost tal, podzemnih in izcednih vod.

Okoljski minister Simon Zajc je po teh ugotovitvah odredil izredni nadzor nad delovanjem okoljske inšpekcije in postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Termitu, saj ga je zanimalo, kako so lahko predhodni nadzori in analize kazali, da je v Moravčah vse v redu. Nadzor z odgovori očitno ni postregel.

V podjetju Termit so sicer izsledke analize Arsa zavrnili. Po njihovih ocenah je interpretacija rezultatov nestrokovna. Med drugim je po njihovem sporno, da se je testiranje izvajalo na porušenih oz. zmletih vzorcih materiala, ki ga Termit uporablja za sanacijo peskokopa na Drtiji. Prav tako naj bi Arso v interpretaciji sporno uporabljal mejne vrednosti za tla, medtem ko gre v primeru odvzetih vzorcev dejansko za gradbeni objekt.