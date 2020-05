Kdaj bo ministrstvo občinam nakazalo izpad prihodkov zaradi zaprtja vrtcev?

Ministrstvo za izobraževanje bo izpad prihodkov zaradi zaprtja vrtcev nakazalo občinam, ko bodo na podlagi navodil pripravile zahtevek za svoje vrtce in jim ga posredovale. Po pregledu zahtevkov bodo denar za marec in april izplačali 29. maja, so sporočili z ministrstva. Zaradi nejasnosti zakona večina občin zasebnim vrtcem zavrača račune.

Ker gre za zahtevne postopke izplačil, so občine obvestili, da v tem vmesnem času pomagajo vrtcem pri reševanju likvidnostnih težav. "Ko bo občina prejela sredstva od ministrstva, jih bo nakazala vrtcem, pri čemer bo zadržala tisti obseg sredstev, ki ga je vrtcu zaradi reševanja likvidnosti že nakazala," so za STA pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Zasebniki opozorili na nejasnosti

V združenjih zasebnih vrtcev in mestnih občin so namreč minuli teden opozorili na nejasnosti 42. in 94. člena interventnega zakona, ki za zasebne oz. javne in koncesionirane vrtce v času epidemije covida-19 urejata financiranje iz državnega proračuna. Zaradi tega zasebni vrtci po navedbah Združenja zasebnih vrtcev Slovenije ostajajo brez sredstev od sredine marca, ker jim občine ne želijo plačati niti tistega, kar jim po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju programov predšolske vzgoje pripada. Za izstavljanje računov jih namreč usmerjajo na ministrstvo.

Na neenotno prakso pri izvajanju omenjenih določb tako med občinami kot med različnimi vrtci so opozorili tudi v Združenju mestnih občin Slovenije, kjer so ministrstvo pozvali, naj čim prej izda jasna navodila glede plačili vrtcem za obdobje po razglasitvi epidemije, še poroča STA.

Prebrerite še: