Želeli so na Hrvaško, a jim je virus prekrižal načrte

Nekaj manj kot polovica Slovencev je za prvomajske praznike načrtovala izlet, dopust oz. potovanje in so jim ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa načrte prekrižali, kaže raziskava tržnoraziskovalne družbe Aragon. Večina bi obiskala Hrvaško ali kakšno drugo članico EU oz. kakšnega od domačih krajev.

Foto: Reuters

Podatki zadnjega merjenja javnega mnenja, ki ga je Aragon izvedel med 25. in 28. aprilom so pokazali, da bi od 45 odstotkov vprašanih, ki so za prvomajske praznike načrtovali, dopust, izlet ali potovanje, sosednjo Hrvaško obiskalo 36 odstotkov, kakšno od slovenskih izletniških ali turističnih točk 30 odstotkov, ostale države EU pa 20 odstotkov vprašanih.

V ostale države sveta bi jih potovalo šest odstotkov, pet odstotkov bi jih obiskalo države bivše Jugoslavije, ki niso članice EU, tri odstotke pa je načrtovalo pot v druge evropske države zunaj EU.

Petina (22 odstotkov) tistih, ki so za prvomajske praznike načrtovali dopust, je vplačala del zneska oziroma celoten znesek za načrtovani oddih. Od teh jih je večina (43 odstotkov) prejela povračilo stroškov v obliki dobropisa oz. vrednotnice, 19 odstotkov jih je dobilo povračilo vseh stroškov, 18 odstotkov obvestilo, da je na dokončno odločitev oz. rešitev glede povračil treba še počakati, 11 odstotkov jih je prejelo delno povračilo stroškov, v štirih odstotkih pa nastalih stroškov organizatorji potovanj niso želeli povrniti.

Raziskava je bila v omenjenem časovnem obdobju izvedena na reprezentativnem vzorcu 1640 oseb v starosti od 15 do 75 let. (STA)