Ministrica ostro nad Pliberška: Še danes je treba predložiti dokumentacijo

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je od direktorja Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Tomaža Pliberška zahtevala, da ji še danes predloži vso relevantno dokumentacijo o širitvi Oddelka za onkologijo UKC Maribor in odkupu stanovanj na Masarykovi 24 in 26.

Po pregledu dokumentacije bo do konca tedna ministrica sprejela nadaljnje odločitve, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Premier Robert Golob se je z ministrico za zdravje v začetku meseca sicer prepričal o razmerah na oddelku za onkologijo UKC Maribor in tamkajšnjem gradbišču. Potrdil je, da se nadgradnja oddelka nadaljuje, in poudaril, da pogajanja z bližnjimi stanovalci o cenah odkupa stanovanj tega ne morejo več ustaviti.

Pred obiskom sestanek z lastniki stanovanj

Večer so se pred obiskom premiera in ministrice na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor sestali predstavniki ministrstva za zdravje in lastniki stanovanj na Masarykovi ulici, a še vedno niso dosegli soglasja glede cene odkupa stanovanj. Po besedah Pliberška so se dogovorili, da bosta v nadaljevanju skušala doseči sporazum njihova odvetnika. Sestanek je kljub temu ocenil kot uspešen: "Dokler se uspemo pogovarjati, je dobro," je dejal.

Pojasnil je, da so konec julija poslali vsem stanovalcem neobvezujoče ponudbe za odkup. Pet jih je na to pristalo, devet pa jih ostaja neopredeljenih. Tudi Pliberšek je poudaril, da odkup teh stanovanj "ni predmet projekta onkologije in onkologija zaradi tega ne more stati".

Vlada je sicer uvrstila nakup teh stanovanj v Načrt razvojnih programov za obdobje 2024–2027, da bi "omogočila izvedbo prihodnjih investicij za namen širitve in nadgradnje UKC Maribor". Za to je namenila nekaj manj kot 2,4 milijona evrov. Pliberšek je pojasnil, da lahko ta znesek v nadaljevanju še zvišajo, če bo treba.

Bolniki sami zbirajo denar

Da bi se gradnja lahko nadaljevala, so se onkološki bolniki sami podali v boj. Onkološki bolnici Polona Selič Zupančič in Klavdija Kokol sta na nevzdržne razmere opozorili že avgusta, ker pa se po mesecu dni ni nič premaknilo, sta obnovili poziv in s ciljem pospešitve reševanja zapleta s stanovalci sosednje stavbe zagnali akcijo zbiranja donacij, s katerimi bi pokrili razliko v ceni za odkup sosednjih stanovanj.