Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ob začetku novega šolskega leta v poslanici šolarjem izpostavila zaupanje. "Ko zaupamo vase, smo vedno na dobri in trdni poti. Če pri tem zaupamo še svojim sopotnikom - prijateljem, staršem, učiteljem, nam gre še lažje, bolje, hitreje, lepše," je dejala v videu nagovoru.

"Ko zaupamo stroki, tu v prvi vrsti na našem šolskem polju mislim na stroko naših učiteljev, pa tudi na zdravstveno in psihološko stroko, potem smo pripravljeni, da se podamo tudi na pot v manj znane čase," je prepričana šolska ministrica. Meni, da bodo šolarji, pospremljeni s takšnim zaupanjem, lahko mirno in s pričakovanji zasedli šolske klopi, piše STA.

"Srečno, uspešno, varno in veselo"

Šolarjem, otrokom v vrtcih, vzgojiteljem, učiteljem, vodstvom in drugim zaposlenim v izobraževalnem sistemu ter staršem je Kustečeva zaželela, naj ne pozabijo na smeh, veselje, radost in ponos prvega dne. Mladostnikom in najmlajšim je še zaželela, naj začetek novega šolskega in vrtčevskega leta prinese veliko pozitivnih pričakovanj, toplih in lepih ponovnih srečanj, zanimivih izmenjav počitniških prigod, pa tudi gore novih znanj, s katerimi bodo hranili svoje male sive celice.

"Srečno, uspešno, varno in veselo. Pa ne pozabite - zaupajte vase, učiteljem in nam starejšim - ker smo vsi mi tukaj za vas, vi pa za nas!" je pozvala Kustečeva. Spomnila je, da je zaključek minulega šolskega leta, zaznamovanega z novim koronavirusom, pospremila z zahvalo vsem, ki so nenavadno šolsko leto pogumno, odločno in z zgledom pripeljali do konca.

Ministrica Simona Kustec Foto: Bojan Puhek

"Šolski delavci so na čelu z ravnateljsko ekipo izpopolnjevali svoja znanja, v teh dneh prazne učilnice spremenili v barvite, tople prostore učenja, ki že čakajo na vas, dragi šolarke in šolarji," je dejala ministrica. Upa, da so se med počitnicami pošteno odpočili in nabrali veliko energije ter zdravja za začetek novega šolskega leta. "To je bila vaša glavna in najpomembnejša počitniška domača naloga," je dejala.

Med osnovnošolci jih bo 21.366 šolsko torbo na rame nadelo prvič. Sicer bo v 771 osnovnih šolah v novem šolskem letu sedelo skoraj 191.000 učenk in učencev, kar je okoli 3.500 več kot lani. V 15 zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bo predvidoma vključenih 87 otrok, 915 učenk in učencev ter 273 dijakinj in dijakov. V domsko vzgojo bo predvidoma vključenih 866 otrok in mladostnikov, poroča STA.

Novo šolsko leto bo letos drugačno

V tem šolskem letu bo delovalo 54 javnih glasbenih šol in 15 zasebnih. Javne glasbene šole bo obiskovalo predvidoma 21.050 učencev, zasebne pa predvidoma 1425 učencev. V 114 srednjih šolah po državi bo skoraj 74.000 dijakov, kar je skoraj tisoč več kot lansko šolsko leto. Prvič bo prag srednje šole prestopilo okoli 21.000 dijakov.

Osnovnošolce in srednješolce po poučevalo 26.000 učiteljev. "Ko tem številkam dodamo še okoli 13.000 zaposlenih za skoraj 90.000 vrtčevskih otrok po naši državi, lahko s ponosom ugotovimo, da je naš mali svet znanja v resnici zelo velik," je naštela Kustečeva.

Za razliko od preteklih let bo novo šolsko leto letos drugačno, saj bodo morali vsi udeleženci vsaj nekaj časa upoštevati priporočila za omejevanje širjenja koronavirusa. Pouk bo v osnovnih šolah danes stekel o t. i. modelu B, ki predvideva vrnitev v šole vseh z določenimi prilagoditvami.

Med drugim bodo morale šole zagotavljati ustrezno razdaljo med učenci različnih oddelkov, redno umivanje rok in zračenje prostorov. Malica bo potekala v učilnici, za kosilo pa bo treba določiti urnik oziroma število učencev, ki so lahko istočasno v jedilnici. Nacionalni inštitut za javno zdravje za prvi teden šole priporoča uporabo mask za vse učence v skupnih prostorih, še navaja STA.