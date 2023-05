Mesec: Tudi sam sem se soočil z izgorelostjo #vŽivo

Na Nacionalnem inštitutu za duševno zdravje v okviru STAkluba poteka okrogla miza na temo duševnega zdravja, na kateri nastopajo minister za visoko šolstvo Igor Papič, minister, minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, kulturna ministrica za kulturo Asta Vrečko in zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. Dogodek prenašamo v živo.

Namen okrogle mize je opozoriti na pomembnost duševnega zdravja prebivalcev in spodbuditi razpravo o tem, kako lahko različna ministrstva in resorji sodelujejo na področju skrbi za duševno zdravje v naši državi. Cilj je izpostaviti dobre prakse in opozoriti na pereče teme na področju skrbi za duševno zdravje, kjer obstajajo priložnosti za izboljšave.

Slovenska vlada je letošnje leto razglasila za leto duševnega zdravstva. Ivan Eržen, strokovni direktor NIJZ, je povedal, da je skrb za duševno zdravje eden od največjih izzivov za našo družbo. Posebej bi rad poudaril na destigmatizacijo duševnih stisk. Ljudi moramo opolnomočiti, da o duševnih stiskah spregovorijo in poiščejo pomoč. V okviru NIJZ deluje nacionalni program duševnega zdravja MIRA, ki naslavlja problematiko duševnih stisk, in pri tem programu sodelujejo tudi različna ministrstva.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je opozoril, da so otroci, učenci in mladostniki velik del časa v šolah. "Šola je lahko stresna situacija. Ampak v času epedimije smo lahko videli, da je šola lahko tudi preventiva, saj so socialni stiki blagodejni za duševno zdravje. Življenje dostikrat teče tako, da starši nimajo veliko časa za stike z otroki, zato ima šola še toliko velik vpliv na otroke in mladostnike," je dejal Felda

Največ duševnih stisk se začne v družini, na delovnem mestu in zaradi socialnega položaja, je opozoril minister za delo Luka Mesec. "Mi to naslavljamo z različnimi politikami: Dvig pokojnin, socialnih transferjev, minimalne plače – vse to so ukrepi, s katerimi blažimo stiske ljudi. Naslednje področje je družina. Samo lani se je v Sloveniji zgodilo 13 femicidov," je povedal Mesec, ki je napovedal, da bodo na ministrstvu okrepili kapacitete varnih hiš in delo socialnih delavcev na terenu. »Zadnje področje je delo. Lani smo prvič prešli, ko je bilo več bolniških zaradi duševnega zdravja kot karcinogenih oboljenj. Ta podatek je alarmanten,« je opozoril.

Mesec je razkril, da se je tudi sam soočil z izgorelostjo: "Ampak ne zaradi preveč dela, temveč zato, ker se mi je moje delo zdelo sizifovo."