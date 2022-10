Bešić Loredan: Ne želimo, da se vzpostavljajo izredne razmere #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je sprejela predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic covid-19 na področju zdravstva, je povedal minister Danijel Bešič Loredan. Po njegovih besedah so z "izhodnim covidnim zakonom" postavili pravne podlage, da covid-19 "do spomladi postane endemično obolenje". Vlada ga v DZ pošilja po nujnem postopku.

"Vlada je danes sprejela predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva. Gre za izhodni covidni zakon, pri katerem sledimo tistemu, kar smo ves čas govorili," je pojasnil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Kot je poudaril zdravstveni minister, ne želijo, da se vzpostavljajo izredne razmere: "Želimo se pogovarjati o covidu, kot se pogovarjamo o gripi. V treh mesecih smo združili vse zakone od PKP 1 do PKP 10, izločili smo vse, kar v tem trenutku ni več potrebno, in izluščili bistvo. Postavili smo tudi vse pravne podlage, da covid do spomladi postane endemično obolenje."

Covidni dodatek za vse enak

Na vladi so po besedah ministra opredelili tudi covidne dodatke, ki so po novem v nominalnem znesku in za vse enaki. Gre samo za tiste uslužbence, ki bodo delali neposredno s covidnimi pacienti.

Poleg tega je minister spregovoril tudi o krajšanju čakalnih vrst v zdravstvu. V ta namen vpeljujejo možnost nagrajevanja v javnih zdravstvenih zavodih, ki je povsem primerljivo s tistimi pri zasebnikih. "S tem želimo zadržati kadre in narediti konec rak rani slovenskega zdravstva," je povedal Bešič Loredan.

Kumer: Slovenija stopa korak naprej

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je ob tem predstavil uredbo o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev, ki so jo danes sprejeli na vladi.

"EU nima skupne opredelitve tega pojma, niti nima skupne politike na tem področju. Slovenija tukaj tako stopa korak naprej. Ker se bliža energetska draginja, bomo z uredbo lažje ciljno naslovili energetsko revna gospodinjstva. Uredba opredeljuje pojem energetske revščine, definira merila, pristojnosti, kazalnike in tudi pristojni organ, ki je ministrstvo za infrastrukturo," je pojasnil Kumer.

Izpostavil je, da bo moralo ministrstvo pripraviti akcijski triletni načrt, kako nasloviti energetsko revščino in s katerimi ukrepi jo zmanjšati.