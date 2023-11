Minister Šarec: Že star pregovor pravi, da se pri denarju vse konča

"To je nauk za naprej, da naj prostovoljna gasilska društva zbirajo donacije izključno za delovanje operative in društva, ne pa za posameznike. Že star pregovor pravi, da se pri denarju vse konča," je zapisal minister za obrambo Marjan Šarec.

"To je nauk za naprej, da naj prostovoljna gasilska društva zbirajo donacije izključno za delovanje operative in društva, ne pa za posameznike. Že star pregovor pravi, da se pri denarju vse konča," je zapisal minister za obrambo Marjan Šarec. Foto: Ana Kovač

V zvezi z zgodbo gasilca Sandija Zajca, za katerega so ljudje v dobri veri nakazovali dobrodelna sredstva in za katero se je kasneje izkazalo, da ima še drugo plat, se je na družbenem omrežju spet oglasil obrambni minister Marjan Šarec, ki je komentiral, kaj je po njegovem mnenju najboljša rešitev za omenjeni primer, dotaknil pa se je tudi mnenja, ki naj bi se pojavilo v javnosti, da "morajo prostovoljna gasilska društva zbirati denar, ker od države nič ne dobijo".

"V javnosti je ves čas vtis, da morajo prostovoljna gasilska društva zbirati denar, ker od države nič ne dobijo. A to seveda ni (več) res. Občine (res, da ene bolj druge manj) financirajo društva, država financira, donacije pa so vedno bile in bodo. Če ne drugače, so prebivalci in podjetniki hvaležni gasilcem za njihov trud. Tisti, ki pravite, da gasilci ne od Krasa ne od letošnjih ujm niso prejeli nič, imate napačne informacije," je na družbenem omrežju zapisal minister za obrambo Marjan Šarec.

Dodal je, da je bilo za letos okrog 15 milijonov evrov za stroške letošnjih intervencij nakazanih na Gasilsko zvezo Slovenije, sledi pa še dodatno financiranje za zadnje ujme, poleg tega pa da imajo tudi občine denar za intervencije na računih. "Slabih sto milijonov je tega denarja. Tudi povračila škode lastnikom objektov ne smemo pozabiti," je zapisal.

"V tem primeru bi bila najboljša vrnitev sredstev"

Kot je še zapisal minister, bodo zveze in društva vozila in opremo kupovala po močno znižani stopnji DDV (petodstotni). "Iz tega je razvidno, da donacije sicer niso odveč, je pa treba zadeve točno opredeliti in se ne lotevati 'na horuk'. V tem primeru, ki smo mu priča, bi bila najboljša vrnitev sredstev in tako ne bo nobene sence dvoma. Dokler denar ni porabljen, ni nobene škode za nikogar. Ne gre za posameznika, temveč za gasilstvo kot organizacijo," je še zapisal.

Šarec: Zaradi herojskega slovesa sem takoj verjel posamezniku, ki ga osebno niti ne poznam

Že včeraj se je Šarec dotaknil tudi druge plati zgodbe o donacijah za gasilca Sandija Zajca, ki jo je javnost spoznala kasneje. Sprva smo poročali, da so se za Zajca zbirale donacije, ki so bile nakazane na račun prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Mengeš, a Zajc denarja do preteklega vikenda sploh še ni prejel. Še isti dan se je oglasilo gasilsko društvo PGD Mengeš in pojasnilo svojo plat zgodbe in obenem poudarilo, da stvari niso takšne, kot so videti na prvi pogled.

"Izplačilo sredstev, doniranih družini Sandija Zajca, bi bilo izvedeno po seji UO in NO PGD Mengeš, ki je bila 7. 11. 2023, skladno z mnenjem našega odvetnika. Na tej seji sta bila prisotna Sandi Zajc z odvetnikom ter Sandijeva partnerka s svojo odvetnico. Na predlog odvetnice in s strinjanjem Sandija Zajca ter njegovega odvetnika smo izplačilo sredstev zamaknili za 14 dni," so v soboto gasilci PGD Mengeš pojasnili v zapisu na Facebooku.

Kot je zapisal Šarec, je bilo iz zapisa gasilskega društva razvidno, da društvo nikoli ni imelo namena zadrževati sredstev, in se opravičil, da je zaradi herojskega slovesa takoj verjel posamezniku, ki ga osebno niti ne pozna. "Ne spremeni pa to dejstva, da so objavili transakcijski račun in zbirali sredstva zanj. In tukaj ne bi smelo iti za eno ali drugo plat medalje, temveč točno za tisto, kar je javno objavljeno," je še dodal.

Šarec: Predstavljajte si, kakšen "halo" bi bil, če bi se to zgodilo

Kot je še dodal Šarec, pa bi bila to popolnoma interna zgodba, ki ga niti kot ministra niti kot člana gasilske organizacije ne bi zanimala, če seveda ne bi šlo za sredstva, ki so jih darovali ljudje iz cele Slovenije.

"Niso jih darovali za odvetnike. Nenazadnje pa sem se s tem ukvarjal tudi sam kot predstavnik države, saj je bilo treba interventno spreminjati zakonodajo za oprostitev dohodnine in smo se morali potruditi in uskladiti z ministrstvom za finance. Ravno tako kot pri znižanju DDV za gasilsko opremo. Nismo želeli priti v situacijo, da bi obdarovani gasilec (kjerkoli v Sloveniji) na koncu plačeval dohodnino. Ljudje vendarle darujejo njemu in ne želijo, da bi na koncu del denarja šel v državni proračun. Predstavljajte si, kakšen 'halo' bi bil, če bi se to zgodilo," je še zapisal Šarec.

Kot je dodal, upa, da se zadeva reši čim bolj ugodno za vse vpletene. "Je pa to nauk za naprej, da naj prostovoljna gasilska društva zbirajo donacije izključno za delovanje operative in društva, ne pa za posameznike. Že star pregovor pravi, da se pri denarju vse konča," je zaključil Šarec.

