Minister razrešil Hržičevo, za glavnega inšpektorja predlaga strankarskega kolega

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je potrdil, da je razrešil glavno inšpektorico za okolje in prostor Dragico Hržica. Na njeno mesto predlaga svojega strankarskega kolega iz SMC Dragana Matića.

Da razmišlja o zamenjavi Hržičeve, nam je minister dejal že na začetku avgusta. Danes je za Pop TV potrdil, da je glavno inšpektorico že zamenjal.

Zajc je bil s Hržičevo nezadovoljen zato, ker inšpektorat v vseh letih ni ugotovil nepravilnosti glede delovanja moravškega Termita. Potem ko je analiza Agencije RS za okolje (Arso) pokazala onesnaženje, je inšpekcija prejšnji mesec podjetju odredila ustavitev naprave za predelavo odpadkov. Zajc je takoj napovedal izredni nadzor, ki naj bi pokazal, zakaj inšpekcija pred tem leta ni ugotovila nepravilnosti (moravško podjetje namreč deluje že od leta 1998). Termit se je, kot smo poročali, na odločbo pritožil.

Zajc je predlagal, da Hržico nadomesti Dragan Matić, kar vzbuja sum, ali je domnevno slabo delo inšpektorjev pri nadziranju Termita res edini razlog za ministrovo željo po menjavi.

Foto: STA

Matić je vodil Arhiv RS

Matić je po izobrazbi doktor zgodovinskih znanosti, več let je vodil Arhiv Republike Slovenije, med letoma 2014 in 2018 je bil poslanec SMC. Po lanskem koncu mandata je spet zaposlen v državnem arhivu. Vsaj po javno dostopnih podatkih nima referenc z okoljskega področja niti izkušenj z inšpekcijskim delom.

Leta 2015, ko so nazadnje izbirali glavnega inšpektorja in izbrali Hržico, je ministrstvo v razpisu kot pogoj navedlo strokovni izpit za inšpektorja. Ali Matić tega ima, ni znano. Hržica je po izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije, pred imenovanjem na trenutni položaj je najprej delala v gospodarstvu kot razvojni inženir ter kot vodja kakovosti in laboratorija, nato je bila 15 let okoljska inšpektorica, so ob njenem imenovanju leta 2016 zapisali na vladi.

Tu kot zanimivost omenimo, da je Matić na začetku julija na družbenem omrežju Facebook delil intervju z ministrom Zajcem, ob tem pa pripisal, da ga "dobro delo ministra Zajca navdaja z upravičenim pričakovanjem, da bomo znali rešiti okoljske izzive".

Matića bo morala vlada še potrditi.