Prihajajo novi boni, namenjeni širši uporabi kot lanski

Letošnji turistični boni ne bodo uporabni zgolj za nastanitev z zajtrkom, temveč jih bodo državljani lahko namenili za več dejavnosti, predvsem v kulturi, športu in rekreaciji, poroča RTV Slovenija.

Po besedah državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Simona Zajca so v predlogu možnost koriščenja nekoliko razširili, zato je sama priprava nekoliko bolj zahtevna. "Želimo pomagati ne le turizmu in gostinstvu, ampak tudi tistim, ki so zaradi bolezni covid-19 utrpeli škodo in so v takšni ali drugačni meri tudi navezani na stanje v turizmu. Govorim predvsem o kulturi in pa o športu in rekreaciji," je v izjavi povedal Zajc.

Vrednost bona verjetno nižja kot lani

S predlogom za uvedbo novih turističnih bonov se morata sicer strinjati še minister za finance in vlada. Kolikšno vrednost bona naj bi prejel vsak prebivalec Slovenije, za zdaj še ni znano, omenja pa se, da naj bi bila ta vsota nižja od lanske, ki je za polnoletnega prebivalca države znašala 200 evrov, za mlajše od 18 let pa po 50 evrov.