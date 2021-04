Zvonko Černač: Predvidena sredstva iz sklada za okrevanje ne bodo dovolj #vŽivo

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sta Zvonko Černač, minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko predstavila nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je sprejela vlada. Novinarsko konferenco na Siol.net spremljamo v živo.

"Slovenija je v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost do 2026 opredelila razvojna področja s pripadajočimi reformami in naložbami, ki bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covid-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod," je na novinarski konferenci povedal Zvonko Černač. Ob tem je poudaril da sredstva, čeprav velika, v višini več kot dve milijardi evrov, za okrevanje ne bodo dovolj.

"Dogovor je potrebno čimprej začeti uresničevati"

Načrt je podlaga za črpanje sredstev iz 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski krizi. Za slovenske ukrepe je predvidena poraba 2,47 milijarde evrov. "Slovenija bo v prvi fazi koristila sredstva, ki so na voljo v okviru nepovratnih sredstev v celoti. Sredstva bodo usmerjena v zeleni prehod, digitalno preobrazbo, pametno, trajnostno in vključujočo rast, zdravstvo in socialno varnost," je dejal Černač. Ob tem je izpostavil, da je dogovor potrebno začeti čimprej uresničevati.

V sredo smo v Sloveniji ob 3.937 PCR-testih potrdili 918 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 23,3 odstotka in je višji kot dan pred tem, ko je znašal 19,8 odstotka. Včeraj je zaradi koronavirusne bolezni umrlo šest oseb.

Sedemdnevno povprečje okužb znaša 632. Bolnišnične kapacitete so iz dneva v dan bolj zasedene. Hospitaliziranih je 636 bolnikov, kar je 21 več kot dan pred tem. Intenzivno oskrbo potrebuje 157 ljudi. Včeraj so iz bolnišnic odpustili 59 oseb.

Vlada sprejela milijardni načrt

