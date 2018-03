Minister Počivalšek zagovarja svojo sekretarko: Ni konflikta interesov #video

Sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj Karin Žvokelj Jazbinšek poleg redne zaposlitve na ministrstvu z državnimi institucijami posluje tudi prek podjetja MK projekt, katerega solastnica je. Minister Zdravko Počivalšek vztraja, da pri tem ni nič spornega in da ne gre za konflikt interesov.

Video: Planet TV

"Gre za strokovnjakinjo za pridobivanje za evropskih sredstev, zato sem jo tudi angažiral. Zaposlena je v mojem kabinetu, ima konkurenčno klavzulo in ves čas delovanja pri nas njeno podjetje ni imelo poslov z našim ministrstvom," pravi minister in dodaja, da so rezultati njenega dela odlični.

V tem, da je podjetje Karin Žvokelj Jazbinšek izstavilo za 400 tisoč evrov računov drugim ministrstvom in občinam, največ, za 150 tisoč evrov vladni službi za kohezijo in razvoj, ne vidi nobenega konflikta interesov.

