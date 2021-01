Minister: Ne gre za prisilno upokojevanje #video

Kot je povedal Janez Cigler Kralj na vladni novinarski konferenci, želi vlada s tem ukrepom omogočiti tako hitrejšo zaposlitev mladih kot večjo fleksibilnost starejših delavcev, da bodo bolj zanimivi za delodajalce. "Ukrep bo pozitivno vplival na trg dela, ki je trenutno v zelo težkem položaju. Zaradi posledic koronske krize je namreč izjemno prizadet. Najbolj se je v zadnjem letu povečalo ravno število brezposelnih mladih," je dejal po pisanju STA.

"Gre za napačno interpretacijo"

Toliko pozitivnih odzivov, kot so jih z ekipo na ministrstvu prejeli zaradi tega ukrepa, še ni prejel, je poudaril. "Gre za možnost odpovedi delovnega razmerja ob izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino in torej za nobene avtomatizme," je poudaril. Zaposleni, ki je izpolnil pogoje, a ga delodajalec še naprej potrebuje, bo lahko nemoteno delal naprej. V primeru odpovedi delovnega razmerja iz poslovnega razloga pa mu bo pripadla odpravnina. "Vem, da je tudi nekaj nasprotovanja temu ukrepu, a gre večinoma tudi za napačno interpretacijo," je dodal.

Sedmi protikoronski zakon namreč med drugim določa, da bo lahko delodajalec zaposlenemu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma v starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe ali v starosti 65 let in z najmanj 15 leti zavarovalne dobe, odpovedal delovno razmerje brez navedbe razloga. Pri tem bo imel delavec pravico do odpravnine. Vendar pa so se na ministrstvo zgrnile številne kritike, češ da gre za škodljiv ukrep, ki bo številne starejše delavce pahnil v prisilno upokojitev, zaposlitvene možnosti za mlade pa se ob tem ne bodo povečale.

Cigler Kralj je danes povzel tudi nekatere druge ukrepe iz sedmega protikoronskega zakona. Pri tem je med drugim poudaril, da se dodatki iz interventne zakonodaje ne bodo upoštevali pri izračunu pravic iz javnih sredstev, pri čemer se sicer praviloma upošteva dohodek iz dohodninske odločbe preteklega leta.

Zagotovil je, da bodo našli rešitev tudi za tiste, ki za oddajo vloge ne morejo uporabiti digitalne poti. Starši, ki ne prejemajo otroškega dodatka, morajo vlogo za solidarnostni dodatek namreč vložiti prek eUprave. Spomnil je še na določbo iz zakona, po kateri bodo lahko zaposleni, ki lani zaradi posebnih okoliščin niso mogli izrabiti vsega letnega dopusta za leto 2019, tega izrabili do konca februarja. Tisti, ki zaradi z epidemijo povezanih nujnih delovnih potreb niso mogli izrabiti letnega dopusta za lani, pa ga bodo lahko izrabili do konca letošnjega leta, navaja STA.