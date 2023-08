V ponedeljek bo kljub prostemu dnevu za mnoge odrejeno delo #video

Jutri bo poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan izdal odredbo, s katero bo ne glede na ponedeljkov prost dan predvidoma odredil delo zaposlenim pri upravljalcih kritične infrastrukture, zaposlenim v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih v javni zdravstveni mreži, zaposlenim v centrih za socialno delo ter zaposlenim na področju veterine, razen če predstojnik nemoteno poslovanje zagotovi drugače, so pojasnili na novinarski konferenci po seji vlade. Na seji so sicer sprejeli predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto in se dogovorili, da bodo za hitro in učinkovito odpravljanje posledic uničujočih poplav zagotovili 520 milijonov evrov.